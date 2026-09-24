ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στις βίζες για τον λεγόμενο «τουρισμό γεννήσεων» – Στο στόχαστρο κυκλώματα

Snapshot Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στη χορήγηση βίζας για άτομα που οργανώνουν ή διευκολύνουν ταξίδια στις ΗΠΑ με σκοπό τη γέννηση παιδιού και την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας.

Οι περιορισμοί αφορούν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μεσάζοντες και παρόχους υπηρεσιών υγείας που συμμετέχουν σε τέτοιες πρακτικές, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί αυτά τα δίκτυα ότι χρεώνουν υψηλά ποσά και ενθαρρύνουν την παροχή ψευδών στοιχείων στις αιτήσεις βίζας.

Η νέα πολιτική αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της αυτόματης απόκτησης αμερικανικής υπηκοότητας λόγω γέννησης, που βασίζεται στη 14η Τροπολογία του Συντάγματος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε προηγούμενο διάταγμα για περιορισμό της υπηκοότητας λόγω γέννησης, με την κυβέρνηση να επανέρχεται με νέα μέτρα όπως η απόφαση για τις βίζες. Snapshot powered by AI

Νέους περιορισμούς στη χορήγηση βίζας ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της πολιτικής της απέναντι στον λεγόμενο «τουρισμό γεννήσεων».

Ο όρος χρησιμοποιείται για περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες με κύριο σκοπό να γεννήσει εκεί, ώστε το παιδί να αποκτήσει αμερικανική υπηκοότητα. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος σκοπός ταξιδιού δεν αποτελεί επιτρεπτή βάση για τη χορήγηση τουριστικής βίζας.

Η νέα πολιτική, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προβλέπει περιορισμούς στην έκδοση θεωρήσεων για πρόσωπα που οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι συμμετέχουν εν γνώσει τους ή διευκολύνουν τέτοιες πρακτικές.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το μέτρο μπορεί να αφορά ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων που οργανώνουν σχετικά ταξίδια, μεσάζοντες για την έκδοση βίζας, αλλά και παρόχους υπηρεσιών υγείας εκτός ΗΠΑ που φέρονται να συμμετέχουν στην οργάνωσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι περιορισμοί μπορούν να επεκταθούν και σε μέλη των οικογενειών τους.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ορισμένα από αυτά τα δίκτυα χρεώνουν μεγάλα ποσά για την οργάνωση γεννήσεων στις ΗΠΑ και, σε κάποιες περιπτώσεις, καθοδηγούν τους ενδιαφερομένους να δίνουν ψευδή στοιχεία στις αιτήσεις τους. Πρόκειται για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η συζήτηση για την υπηκοότητα λόγω γέννησης

Η νέα πολιτική έρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει την αυτόματη απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας λόγω γέννησης στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η 14η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος αποτελεί τη βάση του δικαιώματος αυτού για τη συντριπτική πλειονότητα όσων γεννιούνται στη χώρα.

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε με ψήφους 6-3 προηγούμενο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που επιχειρούσε να περιορίσει την υπηκοότητα λόγω γέννησης για παιδιά γονέων που δεν ήταν Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι.

Η κυβέρνηση επανήλθε τον Αύγουστο με νέα μέτρα για τον λεγόμενο «τουρισμό γεννήσεων», ενώ η απόφαση για τις βίζες αποτελεί το νεότερο βήμα αυτής της πολιτικής.