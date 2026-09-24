ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ανοικτή κληρωτίδα για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

 Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας για την προκήρυξη 2ΓΒ του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση 4.747 θέσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Ανοικτή κληρωτίδα για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις
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  • Το ΑΣΕΠ ενεργοποιεί ηλεκτρονική εφαρμογή ανοικτής κληρωτίδας για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 που αφορά 4.747 μόνιμες θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε δημόσιους φορείς.
  • Η κληρωτίδα βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας και θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων.
  • Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν τυχαίο αριθμό για κάθε υποψήφιο, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.
  • Η διαδικασία κληρωτίδας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία αρμοδίων του ΑΣΕΠ και της Κεντρικής Επιτροπής Β’ σταδίου.
  • Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν διοικητικές, οικονομικές, μηχανικούς, πληροφορική, θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και γεωτεχνικές κατηγορίες σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.
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Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 (Α.Σ.Ε.Π. 25,26,30) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (4.747) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14,15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (Α’ 169), μεταξύ των υποψηφίων όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της προκήρυξης, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και, όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες, θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους θα διενεργηθεί σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ, παρουσία συμβούλου του ΑΣΕΠ και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Β’ σταδίου των άρθρων 8-27 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι μεταβολές, στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι ειδικότητες της 2ΓΒ/2026

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Διοικητικές & Οικονομικές Ειδικότητες

  • ΠΕ Δημοσιονομικών (με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)
  • ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.
  • Μηχανικοί & Τεχνικές Ειδικότητες
  • ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων (Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων)

Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική

  • ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
  • ΠΕ Βιολόγων (για φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΙΦΕΤ)
  • ΠΕ Χημικών
  • ΠΕ Στατιστικών

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές

  • ΠΕ Αρχαιολόγων (διαφόρων ειδικεύσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού)
  • ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  • ΠΕ Ψυχολόγων

Γεωτεχνικοί

  • ΠΕ Γεωλόγων
  • ΠΕ Γεωπόνων σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.
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