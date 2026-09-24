Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο της Σενεγάλης

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συζήτησε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Συνεχάρη τη Σενεγάλη για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων Νεολαίας του Ντακάρ τον Οκτώβριο, που θα είναι η πρώτη φορά σε αφρικανική ήπειρο.

Με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας ανταλλάχθηκαν απόψεις για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την υπογραφή νέων συμφωνιών.

Ο Νικόλ Πασινιάν προσκάλεσε τον Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αρμενία, πρόσκληση που έγινε αποδεκτή. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, ο πρωθυπουργός τον συνεχάρη για τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει της πρώτης διοργάνωσης Ολυμπιακού αθλητικού γεγονότος στην αφρικανική ήπειρο, καθώς η Σενεγάλη θα φιλοξενήσει τον προσεχή Οκτώβριο τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεολαίας του Ντακάρ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη τη σημασία της στήριξης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Σενεγάλης μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, καθώς και τις υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νικόλ Πασινιάν αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις των δύο χωρών και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσής τους, μεταξύ άλλων μέσω της υπογραφής νέων συμφωνιών το επόμενο διάστημα. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Νικόλ Πασινιάν απηύθυνε πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αρμενία, την οποία ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε.