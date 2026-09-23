El Niño: Έως και 4,6°C ανέβηκε η θερμοκρασία στον Ειρηνικό - Παρόμοια κορύφωση τον Νοέμβριο του 2015

Οι εποχικές προβλέψεις υποδεικνύουν περαιτέρω ενίσχυση και διατήρηση ενός πολύ ισχυρού επεισοδίου κατά τον χειμώνα 2026–2027

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

El Niño: Έως και 4,6°C ανέβηκε η θερμοκρασία στον Ειρηνικό - Παρόμοια κορύφωση τον Νοέμβριο του 2015
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  • Οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό λόγω του El Niño έφτασαν έως και +4,6°C, παρόμοια με την κορύφωση του Νοεμβρίου 2015.
  • Η περιοχή Niño 3.4 παρουσίασε θερμοκρασιακή απόκλιση +3,0°C τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με την περίοδο 1991–2020.
  • Το επεισόδιο El Niño αναμένεται να ενισχυθεί και να διατηρηθεί ισχυρό κατά τον χειμώνα 2026–2027.
  • Η δραστηριότητα τροπικών κυκλώνων στον Ατλαντικό είναι περιορισμένη λόγω του El Niño, το οποίο αυξάνει την κατακόρυφη διάτμηση ανέμων.
  • Στην Ινδονησία παρατηρείται παρατεταμένη ανομβρία και πυρκαγιές, συνδεόμενες με το ισχυρό El Niño και την εποχική ξηρασία.
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Σε παρόμοια επίπεδα με το 2015 φτάνουν οι θερμοκρασίες που παρουσιάζονται στον Ειρηνικό Ωκεανό λόγω του φαινομένου El Niño.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας που παρουσιάζονται στο Παρατηρητήριο El Niño του meteo.gr, η κορύφωση της θερμοκρασίας στην περιοχή Niño 3.4 του Ειρηνικού Ωκεανού έχει καταγραφεί ξανά τον Νοέμβριο του 2015.

Ωστόσο, σε συνολικό επίπεδο η απόκλιση στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026 έφτασε τους +3,0°C σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991–2020.

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Έως και 5°C έχει αυξηθεί η θερμοκρασία

Η Niño 3.4 είναι μια εκτεταμένη περιοχή του κεντρικού ισημερινού Ειρηνικού, η οποία χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του φαινομένου. Η μέση επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας στην περιοχή έφτασε τους 29,6°C. Ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται ανατολικότερα, με +3,8°C στην περιοχή Niño 3 και +4,6°C στην περιοχή Niño 1+2, κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτές οι τιμές καταγράφονται ήδη από τον Σεπτέμβριο, ενώ τα επεισόδια El Niño συνήθως κορυφώνονται μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου. Οι εποχικές προβλέψεις υποδεικνύουν περαιτέρω ενίσχυση και διατήρηση ενός πολύ ισχυρού επεισοδίου κατά τον χειμώνα 2026–2027.

Η σύγκριση αφορά την εβδομαδιαία θερμοκρασιακή απόκλιση στη συγκεκριμένη περιοχή. Η συνολική ένταση ενός επεισοδίου El Niño αξιολογείται επίσης με βάση τη διάρκεια της θέρμανσης και την απόκριση της ατμόσφαιρας. Παράλληλα, η γενικότερη θέρμανση των ωκεανών επηρεάζει τις αποκλίσεις από τις ιστορικές μέσες τιμές, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τη θερμοκρασία της ευρύτερης τροπικής ζώνης.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές

Στον Ατλαντικό, η φετινή περίοδος παρουσιάζει ασυνήθιστα περιορισμένη δραστηριότητα: μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δεν είχε σχηματιστεί κανένας τροπικός κυκλώνας έντασης hurricane, παρότι είχαν εκδηλωθεί τροπικές καταιγίδες. Η εικόνα αυτή είναι συμβατή με την επίδραση του El Niño, το οποίο ευνοεί μεγαλύτερες μεταβολές της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου με το ύψος —τη λεγόμενη κατακόρυφη διάτμηση— δυσκολεύοντας την οργάνωση και την ενίσχυση των τροπικών συστημάτων. Η θερμοκρασία του Ατλαντικού και άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες συνδιαμορφώνουν, επίσης, τη δραστηριότητα κάθε χρονιάς.

Παράλληλα, παρατεταμένη ανομβρία καταγράφεται ήδη στην Ινδονησία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, BMKG, ανέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου περισσότερες από 60 συνεχόμενες ημέρες χωρίς βροχή σε περιοχές, μεταξύ άλλων, της Ιάβας, του Μπαλί και της Νούσα Τενγκάρα. Η υπηρεσία συνδέει την ενίσχυση των ξηρών συνθηκών με τον συνδυασμό της εποχικής ξηρής περιόδου και του ισχυρού El Niño. Στη Σουμάτρα και στο Καλιμαντάν έχουν ήδη καταγραφεί καπνός από πυρκαγιές και τοπική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

Η εξέλιξη του φαινομένου, οι εβδομαδιαίες τιμές και οι χάρτες θερμοκρασιακών αποκλίσεων είναι διαθέσιμα στο Παρατηρητήριο El Niño του meteo.gr.

ΠΗΓΗ: meteo.gr

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