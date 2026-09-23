Ρόδος: Την Πέμπτη η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος

Snapshot Ο 52χρονος πυροσβέστηςέτρος Διακάκης σκοτώθηκε προσπαθώντας να απεγκλωβίσει δύο τουρίστες από το φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο.

Το δυστύχημα συνέβη την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου όταν ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, παρουσία συναδέλφων και διοικητών της Πυροσβεστικής.

Θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του.

Η Πυροσβεστική εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Snapshot powered by AI

Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη, Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να απεγκλωβίσει δύο τουρίστες από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας.

Στην κηδεία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, Χρήστος, ενώ θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.

Το ιστορικό

Ο 52χρονος πυροσβέστης σκοτώθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου πέφτοντας από μεγάλο ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στην περιοχή Σιάννα της Ρόδου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά ις 12:30, όταν δύο τουρίστες που έκαναν αναρρίχηση στο φαράγγι, εγκλωβίστηκαν σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο και ζήτησαν βοήθεια από την Πυροσβεστική.

Ειδικό Κλιμάκιο του Σώματος που υπηρετούσε ο 52χρονος μετέβη στο σημείο, με τον πυροσβέστη να αναλαμβάνει την προσέγγιση των εγκλωβισμένων. Κατά την προσπάθειά του γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών και είχε καταγωγή από το ορεινό χωριό Έμπωνα της Ρόδου.

Τα συλλυπητήρια της Πυροσβεστικής

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.

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