ΣΦΕΕ: Διαρκώς μειώνονται τα ποσά που απορροφούν οι κλινικές μελέτες από το επενδυτικό clawback

«Μια χαμένη ευκαιρία για το σύστημα υγείας αλλά κυρίως για τους ασθενείς» λέει ο ΣΦΕΕ για την κλινική έρευνα σε σχέση με το επενδυτικό clawback

Διονυσία Προκόπη

ΣΦΕΕ: Διαρκώς μειώνονται τα ποσά που απορροφούν οι κλινικές μελέτες από το επενδυτικό clawback
ΦΑΡΜΑΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ποσό που απορροφούν κλινικές μελέτες από το επενδυτικό clawback μειώνεται σημαντικά, από 50 εκατ. ευρώ το 2021 σε 2,5 εκατ. ευρώ το 2025.
  • Η Ελλάδα προσελκύει πολύ λιγότερα κονδύλια για κλινικές μελέτες σε σχέση με το θεωρητικό μερίδιό της στην Ευρώπη, συγκριτικά με χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία.
  • Ο ΣΦΕΕ επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των κινήτρων για κλινικές μελέτες ως μέσο αντιμετώπισης της υπερφορολόγησης των καινοτόμων φαρμάκων.
Snapshot powered by AI

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές ως προς τον συμψηφισμό μέρους του clawback με επενδυτικές δαπάνες για κλινική έρευνα, εκδόθηκε η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση B1β,Β2α,β/οικ.4086, για το επενδυτικό clawback, γεγονός που πυροδότησε εκ νέου αντιδράσεις από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Σε επιστολή που απέστειλε στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και Επικρατείας, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι το επενδυτικό clawback έχει αποδειχθεί άκρως αποτελεσματικό στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, όμως τα σχετικά κίνητρα που συνδέονται με την προσέλκυση κλινικών μελετών δεν έχουν επιδείξει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα.

Συγκεκριμένα, το 2021 απορροφήθηκαν 50 εκατ. ευρώ για κλινικές μελέτες από το σύνολο των 100 εκατ. ευρώ, το 2023 το ποσό μειώθηκε στα 5,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 125 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 2,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 100 εκατ. ευρώ. «Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια τη διαρκώς μειούμενη αποτελεσματικότητα του μέτρου ως κινήτρου για την προσέλκυση κλινικών μελετών» παρατηρεί ο ΣΦΕΕ.

Πανευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι με ένα κονδύλι 53 δισ. ευρώ/έτος στην Ευρώπη για Έρευνα & Ανάπτυξη σε φάρμακα, η Ελλάδα προσελκύει 100 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως. Με πληθυσμιακό μερίδιο 2,3% στην Ευρώπη, το θεωρητικό ποσό που θα έπρεπε να προσελκύει η χώρα ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ ετησίως, υποστηρίζει ο ΣΦΕΕ και επισημαίνει ότι το Βέλγιο προσελκύει €6 δισ. ετησίως, η Γαλλία €5.4 δισ. και η Ουγγαρία €305 εκατ./έτος.

Ο ΣΦΕΕ υπενθυμίζει ότι έχει εκπονήσει συγκεκριμένες μελέτες για την προσέλκυση κλινικών μελετών και έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, ήτοι στα Υπουργεία Υγείας, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,καθώς και στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς όμως θετική εξέλιξη.

Θέτει, επίσης, το ζήτημα της επιβάρυνσης των καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, τα οποία πλήττονται δυσανάλογα κατά τον ΣΦΕΕ, μέσω υπερφορολόγησης και υποχρεωτικών επιστροφών, οι οποίες επιβάλλονται επί ήδη ιδιαίτερα χαμηλών αρχικών τιμών. Το αποτέλεσμα είναι ότι μόνο 1 στα 5 νέα φάρμακα έρχονται στη χώρα μας μέσω ευρείας πρόσβασης. Με βάση αυτό, ο ΣΦΕΕ θέτει το εξής ερώτημα: «Για ποιο λόγο δεν επιχειρείται, έστω, να ισχυροποιηθεί το πλαίσιο κινήτρων για διεξαγωγή περισσότερων κλινικών μελετών, γεγονός που θα μπορούσε να μετριάσει τη δυσκολία που δημιουργείται από την υπερφορολόγηση και να ανοίξει περισσότερο τον δρόμο για την είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα».

Τέλος, ο ΣΦΕΕ ζητεί μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα ενισχύει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην προσέλκυση φαρμακευτικής καινοτομίας, προς όφελος πρωτίστως των ασθενών και της επιστημονικής κοινότητας. «Είναι τώρα η στιγμή, η πολιτεία να δείξει με πράξεις ότι πιστεύει στην φαρμακευτική καινοτομία, τα λόγια περίσσεψαν!» καταλήγει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο και τα κρίσιμα λεπτά πριν από την ανακοπή

17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

17:07LIFESTYLE

«Κρίνο & Αγκάθι»: Μυστικά και πάθη αποκαλύπτονται - Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η στιγμή της εκτίναξης 2 πιλότων της RAF από αεροσκάφος που συνετρίβη – Βίντεο

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Την Πέμπτη η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος

17:03ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση για την άλωση της Τριπολιτσάς: «Η ελληνική σφαγή δεν θα ξεχαστεί ποτέ» - Βίντεο με AI και οχετός κατά του Κολοκοτρώνη

17:01ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Διαρκώς μειώνονται τα ποσά που απορροφούν οι κλινικές μελέτες από το επενδυτικό clawback

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη διαστημική δύναμη της Βρετανίας: Συνελήφθη ο επικεφαλής της για σεξουαλικό αδίκημα

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος: Πρόταση Πιερρακάκη στα κράτη – μέλη της ΕΕ για άντληση έως €15 δισ. από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 6G

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές της Ειρήνης Μουρτζούκου

16:43ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικά, μικρά άσχημα τέρατα, θα σας πετάξω στον τοίχο» - Παιδαγωγός «εφιάλτης» για νήπια

16:42ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έως και 4,6°C ανέβηκε η θερμοκρασία στον Ειρηνικό - Παρόμοια κορύφωση τον Νοέμβριο του 2015

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Αναβρασμός στη Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες παρεμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνετρίβη αεροσκάφος της RAF - Τραυματίες 2 πιλότοι

16:29ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ζωή μας… στη ρουλέτα!

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα για το «ή εμείς ή αυτοί» – Μήνυμα και στους ανεξάρτητους βουλευτές

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Στρατηγικές οι σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ σε οικονομία, ναυτιλία και περιφερειακή ασφάλεια

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο εισήλθε στον πολωνικό ενάεριο χώρο - Απογειώθηκαν μαχητικά

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, 63,4 έτη φωτός μακριά

16:08ANNOUNCEMENTS

«Λογοθεραπεία δια βίου: Από τη βρεφική στην τρίτη ηλικία» - 5o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου - Τον βρήκαν στο γραφείο του συνάδελφοί του

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και παρέσυρε 3 ΙΧ και μηχανάκι

12:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Η πρώτη θέση κρίθηκε στον πόντο

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνετρίβη αεροσκάφος της RAF - Τραυματίες 2 πιλότοι

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα θα πάρουν φέτος τα νοικοκυριά – Στο τραπέζι ποσά έως και € 1.440 ευρώ

14:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κληρονομιές: Σε ψηφιακή πλατφόρμα, όλη η περιουσία και οι οφειλές – Πώς θα ενημερώνονται οι κληρονόμοι

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδότηση: Πώς τα «χαμένα» ένσημα αυξάνουν τη σύνταξη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

15:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα - «Τον έσπρωξα μόνο», ισχυρίστηκε ο 76χρονος

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης στη Μεταμόρφωση η κηδεία της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα - Η επιθυμία της οικογένειάς της

16:36ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Αναβρασμός στη Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες παρεμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές της Ειρήνης Μουρτζούκου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

16:43ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικά, μικρά άσχημα τέρατα, θα σας πετάξω στον τοίχο» - Παιδαγωγός «εφιάλτης» για νήπια

14:26ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα λιποθυμήσει και η Γάκα συνέχιζε την υδροθεραπεία»: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στην Καρνεάδου όπου «έσβησε» ο Μαζωνάκης

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος: Πρόταση Πιερρακάκη στα κράτη – μέλη της ΕΕ για άντληση έως €15 δισ. από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 6G

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ