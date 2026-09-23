ΣΦΕΕ: Διαρκώς μειώνονται τα ποσά που απορροφούν οι κλινικές μελέτες από το επενδυτικό clawback

Snapshot Το ποσό που απορροφούν κλινικές μελέτες από το επενδυτικό clawback μειώνεται σημαντικά, από 50 εκατ. ευρώ το 2021 σε 2,5 εκατ. ευρώ το 2025.

Η Ελλάδα προσελκύει πολύ λιγότερα κονδύλια για κλινικές μελέτες σε σχέση με το θεωρητικό μερίδιό της στην Ευρώπη, συγκριτικά με χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία.

Ο ΣΦΕΕ επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των κινήτρων για κλινικές μελέτες ως μέσο αντιμετώπισης της υπερφορολόγησης των καινοτόμων φαρμάκων. Snapshot powered by AI

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές ως προς τον συμψηφισμό μέρους του clawback με επενδυτικές δαπάνες για κλινική έρευνα, εκδόθηκε η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση B1β,Β2α,β/οικ.4086, για το επενδυτικό clawback, γεγονός που πυροδότησε εκ νέου αντιδράσεις από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Σε επιστολή που απέστειλε στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και Επικρατείας, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι το επενδυτικό clawback έχει αποδειχθεί άκρως αποτελεσματικό στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, όμως τα σχετικά κίνητρα που συνδέονται με την προσέλκυση κλινικών μελετών δεν έχουν επιδείξει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα.

Συγκεκριμένα, το 2021 απορροφήθηκαν 50 εκατ. ευρώ για κλινικές μελέτες από το σύνολο των 100 εκατ. ευρώ, το 2023 το ποσό μειώθηκε στα 5,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 125 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 2,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 100 εκατ. ευρώ. «Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια τη διαρκώς μειούμενη αποτελεσματικότητα του μέτρου ως κινήτρου για την προσέλκυση κλινικών μελετών» παρατηρεί ο ΣΦΕΕ.

Πανευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι με ένα κονδύλι 53 δισ. ευρώ/έτος στην Ευρώπη για Έρευνα & Ανάπτυξη σε φάρμακα, η Ελλάδα προσελκύει 100 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως. Με πληθυσμιακό μερίδιο 2,3% στην Ευρώπη, το θεωρητικό ποσό που θα έπρεπε να προσελκύει η χώρα ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ ετησίως, υποστηρίζει ο ΣΦΕΕ και επισημαίνει ότι το Βέλγιο προσελκύει €6 δισ. ετησίως, η Γαλλία €5.4 δισ. και η Ουγγαρία €305 εκατ./έτος.

Ο ΣΦΕΕ υπενθυμίζει ότι έχει εκπονήσει συγκεκριμένες μελέτες για την προσέλκυση κλινικών μελετών και έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, ήτοι στα Υπουργεία Υγείας, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,καθώς και στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς όμως θετική εξέλιξη.

Θέτει, επίσης, το ζήτημα της επιβάρυνσης των καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, τα οποία πλήττονται δυσανάλογα κατά τον ΣΦΕΕ, μέσω υπερφορολόγησης και υποχρεωτικών επιστροφών, οι οποίες επιβάλλονται επί ήδη ιδιαίτερα χαμηλών αρχικών τιμών. Το αποτέλεσμα είναι ότι μόνο 1 στα 5 νέα φάρμακα έρχονται στη χώρα μας μέσω ευρείας πρόσβασης. Με βάση αυτό, ο ΣΦΕΕ θέτει το εξής ερώτημα: «Για ποιο λόγο δεν επιχειρείται, έστω, να ισχυροποιηθεί το πλαίσιο κινήτρων για διεξαγωγή περισσότερων κλινικών μελετών, γεγονός που θα μπορούσε να μετριάσει τη δυσκολία που δημιουργείται από την υπερφορολόγηση και να ανοίξει περισσότερο τον δρόμο για την είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα».

Τέλος, ο ΣΦΕΕ ζητεί μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα ενισχύει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην προσέλκυση φαρμακευτικής καινοτομίας, προς όφελος πρωτίστως των ασθενών και της επιστημονικής κοινότητας. «Είναι τώρα η στιγμή, η πολιτεία να δείξει με πράξεις ότι πιστεύει στην φαρμακευτική καινοτομία, τα λόγια περίσσεψαν!» καταλήγει.