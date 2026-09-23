Skroutz Last Mile: Χάκαραν την εταιρεία, διέρρευσαν τηλέφωνα και διευθύνσεις πελατών

Snapshot Η Skroutz Last Mile υπέστη κυβερνοεπίθεση που οδήγησε στη διαρροή προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας πελατών, όπως ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα.

Δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται στα συστήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση και διερεύνηση του περιστατικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Συνιστάται στους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε μηνύματα που δεν προέρχονται από επίσημα κανάλια και σε ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα ή SMS (phishing). Snapshot powered by AI

Κυβερνοεπίθεση από χάκερ δέχθηκε το Skroutz Last Mile, και σύμφωνα με την εταιρεία διέρρευσαν τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας των πελατών της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται στο σύστημα.

«Έχουμε ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού», τονίζει.

Αναλυτικά, η Skroutz αναφέρει:

«Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης: