Ποιες τροφές βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος

Μπορεί η διατροφή να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος; 9 τροφές που αξίζει να γνωρίζετε.

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Ποιες τροφές βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η υγιής κυκλοφορία του αίματος εξαρτάται από την ελαστικότητα των αιμοφόρων αγγείων και από μια καρδιά ικανή να διοχετεύει πλούσιο σε οξυγόνο αίμα σε ολόκληρο το σώμα.

Ορισμένες τροφές ενδέχεται να υποστηρίξουν την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων ή να βελτιώσουν τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, ωστόσο καμία μεμονωμένη τροφή δεν μπορεί να καθαρίσει φραγμένες αρτηρίες ή να θεραπεύσει έναν θρόμβο αίματος.

Ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν την κυκλοφορία;

Οι παρακάτω ποσότητες αποτελούν ενδεικτικές μερίδες για ενήλικες και όχι αποδεδειγμένες δόσεις για «θεραπεία της κακής κυκλοφορίας».

  1. Παντζάρια: Τα φυσικά νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία. Μελέτες σχετικά με τον χυμό παντζαριού (που είναι πλούσιος σε νιτρικά) υποδεικνύουν μια μέτρια μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, αν και η κατανάλωση ολόκληρου του παντζαριού δεν έχει αποδειχθεί ότι επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Δοκιμάστε: ½ φλιτζάνι μαγειρεμένο παντζάρι μαζί με το γεύμα σας.
  2. Σπανάκι και άλλα φυλλώδη λαχανικά: Τα νιτρικά άλατα που περιέχουν υποστηρίζουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ενώ το κάλιο συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης. Δοκιμάστε: 1 φλιτζάνι ωμό σπανάκι ή ½ φλιτζάνι μαγειρεμένα χόρτα/λαχανικά, ως μέρος της ημερήσιας κατανάλωσης λαχανικών.
  3. Μούρα: Οι ανθοκυανίνες (οι χρωστικές ουσίες που βρίσκονται στα μύρτιλα και σε άλλα σκουρόχρωμα μούρα) ενδέχεται να βελτιώσουν την λειτουργία του εσωτερικού τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων. Μία μελέτη έδειξε βελτιωμένους δείκτες αγγειακής λειτουργίας με την κατανάλωση ενός φλιτζανιού μύρτιλα ημερησίως. Δοκιμάστε: 1 φλιτζάνι φρέσκα ή κατεψυγμένα μούρα.
  4. Λιπαρά ψάρια: Ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά, που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία, αν και η κατανάλωση ψαριού δεν ξεφράζει άμεσα τις αρτηρίες. Δοκιμάστε: Δύο μερίδες ψαριού την εβδομάδα, κατά προτίμηση λιπαρά είδη. Μία μερίδα αντιστοιχεί σε περίπου 85–100 γρ. μαγειρεμένου ψαριού.
  5. Καρύδια: Τα ακόρεστα λιπαρά, συμπεριλαμβανομένου του φυτικού ωμέγα-3 λιπαρού οξέος (άλφα-λινολενικό οξύ), συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης. Ορισμένες μικρές μελέτες υποδεικνύουν επίσης βελτιωμένη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Δοκιμάστε: Μια μικρή χούφτα (περίπου 30 γρ.) ανάλατα καρύδια, αντικαθιστώντας κάποιο λιγότερο θρεπτικό σνακ.
  6. Ρόδι: Οι πολυφαινόλες του ενδέχεται να ωφελούν την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, ενώ μελέτες σχετικά με τον χυμό του υποδεικνύουν πιθανή μείωση της αρτηριακής πίεσης, αν και τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Δοκιμάστε: ½ φλιτζάνι σπόρους ροδιού, αλλά αυτή η συνηθισμένη ποσότητα δεν αντιστοιχεί στις συμπυκνωμένες δόσεις χυμού που εξετάστηκαν στις κλινικές δοκιμές.
  7. Σταφύλια: Οι πολυφαινόλες των σταφυλιών έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όσον αφορά την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων σε μικρές μελέτες, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί, ότι η κατανάλωση συνηθισμένων ποσοτήτων βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Δοκιμάστε: Ένα μικρό τσαμπί, περίπου 1 φλιτζάνι.
  8. Εσπεριδοειδή: Τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια περιέχουν φλαβονοειδή, που ενδέχεται να ενισχύουν το εσωτερικό τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων, ενώ το ολόκληρο φρούτο παρέχει και φυτικές ίνες. Δοκιμάστε: Ένα μέτριο πορτοκάλι ή δύο μικρά μανταρίνια.
  9. Σκόρδο: Οι ενώσεις θείου μπορεί να επηρεάσουν ελαφρώς την αρτηριακή πίεση, ωστόσο οι σχετικές μελέτες συχνά χρησιμοποιούν συμπυκνωμένα σκευάσματα αντί για σκόρδο στα γεύματα. Δοκιμάστε: Μία σκελίδα στο μαγείρεμα, ως καρύκευμα και όχι ως θεραπεία για την κυκλοφορία του αίματος.

Μπορούν οι τροφές από μόνες τους να διορθώσουν την κακή κυκλοφορία του αίματος;

Όχι. Τα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα αφορούν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη ή δείκτες της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων και όχι την αποκατάσταση μιας φραγμένης αρτηρίας.

Το τακτικό περπάτημα, η αποφυγή του καπνίσματος και η αντιμετώπιση τυχόν υποκείμενων παθήσεων είναι επίσης σημαντικά. Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν παρουσιάζετε επίμονο πόνο στα πόδια κατά το περπάτημα, κρύα ή μουδιασμένα πέλματα ή πληγές που δεν επουλώνονται.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει τα άτομα που λαμβάνουν βαρφαρίνη να αποφεύγουν το σπανάκι;

Όχι. Τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά περιέχουν βιταμίνη Κ, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη θεραπεία με βαρφαρίνη. Διατηρήστε τη διατροφική σας πρόσληψη σχετικά σταθερή και συμβουλευτείτε γιατρό πριν κάνετε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή σας.

Είναι ο χυμός προτιμότερος από τα ολόκληρα φρούτα ή λαχανικά για την κυκλοφορία του αίματος;

Όχι απαραίτητα. Ορισμένες μελέτες για το παντζάρι και το ρόδι χρησιμοποίησαν συμπυκνωμένο χυμό, αλλά τα ευρήματά τους δεν μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στην καθημερινή κατανάλωση ολόκληρων φρούτων και λαχανικών. Τα ολόκληρα φρούτα και λαχανικά παρέχουν φυτικές ίνες, ενώ τα μεγάλα ποτήρια χυμού προσθέτουν ζάχαρη χωρίς τις αντίστοιχες φυτικές ίνες.

Μπορεί η κατανάλωση αυτών των τροφών να αποτρέψει ή να διαλύσει έναν θρόμβο αίματος;

Καμία τροφή από αυτήν την λίστα δεν αποτελεί αποδεδειγμένο υποκατάστατο της πρόληψης θρόμβων ή της αντιπηκτικής θεραπείας. Τυχόν νέο πρήξιμο ή πόνος στο ένα πόδι χρήζει άμεσης ιατρικής εκτίμησης, ενώ η ξαφνική δύσπνοια ή ο πόνος στο στήθος απαιτεί επείγουσα φροντίδα.

Συμπέρασμα

Επιλέξτε μια ποικιλία από τα παραπάνω τρόφιμα στο πλαίσιο μιας συνολικής υγιεινής διατροφής για την καρδιά. Τα πιο αξιόπιστα οφέλη προέρχονται από τις σταθερές διατροφικές συνήθειες και την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, όχι από μεγάλες ποσότητες κάποιου μεμονωμένου συστατικού.

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