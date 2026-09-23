Σαρηγιάννης για Κηφισό: Μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού, υδράργυρου, νικελίου

Οι ρύποι μεταφέρονται μέσω του ποταμού στον Σαρωνικό, γεγονός που διευρύνει την έκταση του προβλήματος και, όπως επισήμανε, δημιουργεί ζήτημα που συνδέεται και με τη δημόσια υγεία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σαρηγιάννης για Κηφισό: Μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού, υδράργυρου, νικελίου
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Στον Κηφισό έχουν βρεθεί αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και νικέλιο, με κύρια πηγή ρύπανσης τις αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
  • Η απόρριψη όξινων βιομηχανικών αποβλήτων στον ποταμό επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντική κατάσταση και απειλεί τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία.
  • Οι ρύποι από τον Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρωνικό, διευρύνοντας την έκταση του προβλήματος.
  • Προτείνεται άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές και εγκατάσταση «έξυπνων» αισθητήρων σε σημεία υψηλού κινδύνου.
  • Βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε απόβλητα της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου απορρίπτονταν παράνομα στον Κηφισό, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της και συνεργάζεται με τις αρχές για διερεύνηση του περιστατικού.
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Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης για τους ρίπους στον Κηφισό, με φόντο τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την είδηση ότι βυτιοφόρο άδειασε μέσω φρεατίου, στο ποτάμι βιομηχανικά απόβλητα προερχόμενα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Παπαδοπούλου».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Σαρηγιάννης προειδοποίησε πως στον Κηφισό έχουν ήδη καταγραφεί αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων, μεταξύ των οποίων μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και νικέλιο, με τη ρύπανση να συνδέεται κυρίως με αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Όπως τόνισε, με την τελευταία επιβεβαιωμένη απόρριψη εισήλθε στον ποταμό «όξινο ανεξέλεγκτο φορτίο», το οποίο μπορεί να επιδεινώσει ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον.

Η επιβάρυνση, σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη, δεν περιορίζεται στην κοίτη του Κηφισού. Οι ρύποι μεταφέρονται μέσω του ποταμού στον Σαρωνικό, γεγονός που διευρύνει την έκταση του προβλήματος και, όπως επισήμανε, δημιουργεί ζήτημα που συνδέεται και με τη δημόσια υγεία.

Σημείωσε δε πως υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος για τα υπόγεια νερά, ενώ η παρουσία όξινων αποβλήτων μπορεί να μεταβάλει τις χημικές συνθήκες και να κινητοποιήσει ρυπαντές που είχαν ήδη συσσωρευτεί στο περιβάλλον του ποταμού.

«Πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης»

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής υπογράμμισε ότι ο Κηφισός χρειάζεται «πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης», η οποία θα πρέπει να αφορά τόσο τις γνωστές εστίες ρύπανσης όσο και τη συνολικότερη διαχείριση των υδάτων.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη φθινοπωρινή περίοδο και στον κίνδυνο υπερχειλίσεων, καθώς η συσσώρευση φερτών υλικών και άλλων στοιχείων επιβαρύνει χρόνο με τον χρόνο τη φυσιολογική ροή του νερού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στις περιοχές της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, καθώς και στο ύψος του Ρουφ.

Άμεσοι έλεγχοι στα φρεάτια γύρω από τον Κηφισό

Ως πρώτο βήμα, ο κ. Σαρηγιάννης προτείνει να ελεγχθούν άμεσα όλα τα φρεάτια ομβρίων στη ζώνη γύρω από τον Κηφισό, με φορητούς αναλυτές που θα μετρούν το pH και την αγωγιμότητα.

Παράλληλα, θεωρεί αναγκαία τη διασταύρωση των δηλώσεων αποβλήτων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής τους, ώστε να εντοπίζονται πιθανές αποκλίσεις και περιπτώσεις παράνομης διαχείρισης.

Στα σημεία υψηλού κινδύνου προτείνει ακόμη την εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με «έξυπνους» αισθητήρες, ώστε να υπάρχει συνεχέστερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση.

Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης οι αρχές προσήγαγαν τουλάχιστον τρία άτομα, καθώς εντοπίστηκε βυτιοφόρο όχημα έριχνε επικίνδυνα απόβλητα προερχόμενα από τη μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου στον Κηφισό, μέσω φρεατίου.

Έπειτα από πληροφορίες που συνελέχθησαν από την ΕΛ.ΑΣ., ελήφθησαν δείγματα από το σημείο του ποταμού που κατέληγαν τα λύματα. Έτσι, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του βυτιοφόρου, το οποίο πρωινές ώρες σήμερα, αφού παρέλαβε λύματα από την μπισκοτοβιομηχανία, μετέβη σε βενζινάδικο που βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Κηφισού 83-85, στο ύψος του Αιγάλεω.

Εκεί φαινόταν πως έκανε παράδοση καυσίμων, ωστόσο, τελικά, άδειαζε τα απόβλητα σε φρεάτιο, το οποίο κατέληγε στο ποτάμι, γεγονός που διαπιστώθηκε έπειτα από επέμβαση των αστυνομικών. Από δείγμα που έλαβε περιβαλλοντολόγος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος φάνηκε πως επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Στο σημείο έσπευσε και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που διαπίστωσε πως το φρεάτιο κατέληγε στον Κηφισό και στη συνεχεία στη θάλασσα. Μάλιστα, την ίδια δουλειά φαίνεται πως έκανε και δεύτερο βυτιοφόρο, το οποίο επίσης τέθηκε στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Η ανακοίνωση της μπισκοτοβιομηχανίας

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί».

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