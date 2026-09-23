Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε της «οικογένεια» από το Τέρας του Λοχ Νες μέσω του Google Earth, πυροδοτώντας νέες συζητήσεις γύρω από τον ιστορικό θρύλο της Σκωτίας
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Ανεξήγητα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε μια εικόνα της λίμνης Λοχ Νες που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως «Νέσι», στοιχειώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές, αλλά τώρα οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι βρήκαν τελικά αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος μέσω του Google Earth.
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