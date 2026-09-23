Κατερίνα Δαλάκα: Είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει – Οι ευτυχισμένες στιγμές στη Μύκονο

Snapshot Η Κατερίνα Δαλάκα απολαμβάνει κρουαζιέρα στη Μύκονο μαζί με τον σύντροφό της και φίλες της.

Η παρέα ταξίδεψε με το πολυτελές σκάφος Aron 26 στις νότιες παραλίες του νησιού, όπως το Paradise και το Super Paradise.

Το Aron 26 μήκους 17 μέτρων διαθέτει τρεις καμπίνες και χωρητικότητα έως δέκα ατόμων.

Το σκάφος έχει μοντέρνα εσωτερική διαρρύθμιση, χώρο για φαγητό και χαλάρωση, καθώς και εξοπλισμό για θαλάσσια σπορ.

Η κρουαζιέρα αποτελεί ιδανική επιλογή για ημερήσιες εκδρομές στις Κυκλάδες. Snapshot powered by AI

Η Κατερίνα Δαλάκα περνάει όμορφες και ξένοιαστες στιγμές στην Μύκονο. Η αθλήτρια και πρώην παίκτρια του Survivor αποφάσισε να κάνει μια κρουαζιέρα μαζί με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Θέμη Αμβροσιάδη και τις φίλες της στο νησί των ανέμων.

Όλοι μαζί επιβιβάστηκαν στο πολυτελές Aron 26 και όργωσαν τις νότιες παραλίες της Μυκόνου. Η παρέα απόλαυσε βουτιές σε μαγευτικά μέρη όπως το Paradise και Super Paradise που φημίζονται για τα καταγάλανα νερά τους και έβγαλε αρκετές φωτογραφίες.

Το σκάφος Aron 26 μήκους 17 μέτρων που ανήκει σε εταιρία του Νίκου Κουρούμαλου διαθέτει τρεις καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως δέκα άτομα, όπως αναφέρει το Mykonos Live TV.

Με μοντέρνα εσωτερική διαρρύθμιση, πίσω κατάστρωμα σχεδιασμένο για φαγητό και χαλάρωση και εξοπλισμό για πολλά θαλάσσια σπορ αποτελεί ιδανική επιλογή για ημερήσιες κρουαζιέρες στις Κυκλάδες.