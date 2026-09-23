ΣΥΡΙΖΑ: Πυρά κατά Τραμπ και 6+1 ερωτήματα σε Μητσοτάκη πριν από την ομιλία στον ΟΗΕ

Στο διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ εστιάζουν οι παρεμβάσεις της Κουμουνδούρου

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Πυρά κατά Τραμπ και 6+1 ερωτήματα σε Μητσοτάκη πριν από την ομιλία στον ΟΗΕ
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  • Ο ΣΥΡΙΖ κατηγορεί Ντόναλτ Τραμπ για απόρριψη τουθνούς δικίου και της διλωματίας στηνμιλία του στον ΟΗΕ.
  • Η Κουμουνδούρου ασκεί κριτική στις θέσεις Τραμπ για πολέμους, κλιματική κρίση, Ιράν, Γάζα και Κούβα, υποστηρίζοντας ότι προωθεί την πολεμική επίλυση και αγνοεί διεθνείς οργανισμούς.
  • Η Ρένα Δούρου καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε 6+1 ερωτήματα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική για ΑΟΖ και Κυπριακό.
  • Ζητείται διευκρίνιση από τον Πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε τουρκικές προκλήσεις και για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
  • Η Ρένα Δούρου επισημαίνει την ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και όχι από ξένες πηγές.
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Με δύο παρεμβάσεις για τις εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά του τόσο κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το περιεχόμενο της ομιλίας του, όσο και προς την ελληνική κυβέρνηση, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει της δικής του παρουσίας στο βήμα του διεθνούς οργανισμού.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τραμπ απορρίπτει το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε εκ νέου «κατά των βασικών αρχών του Καταστατικού Χάρτη» του ΟΗΕ, κατηγορώντας τον ότι «απέρριψε το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία».

Η Κουμουνδούρου επικρίνει ιδιαίτερα τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στους πολέμους, την κλιματική κρίση και το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της «πολεμικής επίλυσης των κρίσεων», απαξίωσε τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και αγνόησε την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στη Γάζα, ασκώντας κριτική στην παρουσίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» ως ειρηνευτικής επιτυχίας και σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την εκεχειρία του περασμένου Οκτωβρίου έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιχειρήσεις 1.300 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 300 παιδιά.

Αναφορά γίνεται και στην Κούβα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει την αμερικανική στάση απέναντι στη χώρα όπου, όπως αναφέρει, «η ευθεία απειλή εναντίον της ονομάστηκε... επιστροφή του πολιτισμού».

«Η ειρήνη δεν οικοδομείται με απειλές, τελεσίγραφα και τη λογική του ισχυρότερου», τονίζει η Κουμουνδούρου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και διεθνώς οφείλουν να υπερασπιστούν «την ειρήνη, την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη», καθώς και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη του ΟΗΕ και της πολυμερούς διπλωματίας.

Δούρου: Να απαντήσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ σε 6+1 ερωτήσεις

Την ίδια ώρα, η Ρένα Δούρου καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι αυτή την περίοδο Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας να υπάρξουν δημόσιες τοποθετήσεις για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Θέτει επίσης το ζήτημα της τουρκικής θέσης ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή ή το «πράσινο φως» της Άγκυρας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης σε περίπτωση νέας παρέμβασης αντίστοιχης με εκείνη στην Κάσο το 2024.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ρένα Δούρου ζητά απαντήσεις για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και για το κατά πόσο αυτή μπορεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να άρει τα εμπόδια που θέτει η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου.

Παράλληλα, καλεί τον Πρωθυπουργό να διευκρινίσει αν υπάρχει «συνεκτική στρατηγική και βούληση» για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξασφάλιση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, με παράλληλη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στο Κυπριακό, ζητώντας να αποσαφηνιστεί η κυβερνητική στρατηγική, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, για μια δίκαιη επίλυση του ζητήματος.

Τέλος, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει εάν συμφωνεί με τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στις 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία, αν γνώριζε ότι η διεθνής συγκυρία θα ήταν τόσο ταραχώδης, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Μη Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Οι πολίτες δικαιούνται έγκριτη ενημέρωση από τα χείλη του Πρωθυπουργού και όχι από άλλες πηγές, εκτός Ελλάδος, συνήθως τουρκικές», καταλήγει η Ρένα Δούρου.

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