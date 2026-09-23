Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές»

Snapshot Ο Βασίλης Ζιώγας, ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, συγκίνησε το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ώρες Μικρές».

Η ερμηνεία του αναδεικνύει τις φωνητικές του δυνατότητες και τον ιδιαίτερο δεσμό του με τη μουσική κληρονομιά του θείου του.

Οι άνθρωποι που τον στηρίζουν τονίζουν ότι ο στόχος είναι να δημιουργήσει τη δική του πορεία και ταυτότητα, όχι να αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Εκφράζουν περηφάνια για το ταλέντο, το ήθος και την ποιότητα του Βασίλη Ζιώγα ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.

Η ανάρτηση επισημαίνει ότι ο θείος του δεν πρόλαβε να τον ακούσει, αλλά θα ήταν περήφανος γι’ αυτόν. Snapshot powered by AI

Μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να έφυγε από τη ζωή, όμως η μουσική του εξακολουθεί να ενώνει γενιές και να αφήνει το δικό της αποτύπωμα στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Ο ανιψιός του τραγουδιστή, Βασίλης Ζιώγας, συγκίνησε το διαδίκτυο ερμηνεύοντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες του θείου του, το «Ώρες Μικρές».

Ο νεαρός τραγουδιστής τράβηξε τα βλέμματα στο Instagram μέσα από ένα βίντεο που αναδεικνύει τις φωνητικές του δυνατότητες, αλλά και τον ιδιαίτερο δεσμό του με τη μουσική παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ερμηνεία του συνοδεύει μια συγκινητική ανάρτηση από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό του: «Το DNA συνεχίζεται… Βασίλη,είναι κρίμα που ο θείος σου δεν είναι εδώ για να σε ακούσει να του αφιερώνεις αυτό το τραγούδι. Δεν πρόλαβες… όμως είμαι σίγουρος πως θα ήταν πολύ περήφανος για σένα. Όχι μόνο για το ταλέντο σου, αλλά κυρίως για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητα του ανθρώπου που είσαι. Κι εμείς που έχουμε τη χαρά να σε καθοδηγούμε μουσικά, είμαστε ήδη πολύ περήφανοι για σένα. Στόχος δεν είναι να γίνεις «ο νέος Γιώργος Μαζωνάκης» — εκείνος είναι μοναδικός και αξεπέραστος. Στόχος είναι να χαράξεις τη δική σου πορεία, με τη δική σου φωνή και τη δική σου ταυτότητα. Να γίνεις ο Βασίλης. Και μέσα από κάθε σου βήμα, να τον κάνεις περήφανο».

https://www.instagram.com/reel/Ddl3lE-IA0c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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