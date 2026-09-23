Γεωργιάδης για τα «νανογιλέκα»: «Ήταν ξεκάθαρα λάθος, αλλά κάπου ώπα»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η συμμετοχή του σε τηλεπωλήσεις των «νανογιλέκων» της Nanobionic, αλλά διέκοψε τη δραστηριότητα όταν κατάλαβε τις πολιτικές επιπτώσεις.

Τόνισε ότι δεν παρουσίασε τα προϊόντα ως ιατροτεχνολογικά ή θεραπευτικά, αλλά ως προϊόντα ευεξίας.

Η αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η Nanobionic προβάλλει σήμερα τα προϊόντα της ως μέσα αποκατάστασης, ευεξίας και αθλητικής απόδοσης.

Ο Γεωργιάδης επικαλέστηκε και παλαιότερες δηλώσεις αθλητών που είχαν αναφερθεί στα προϊόντα όταν η εταιρεία ήταν χορηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέφερε στο δημόσιο διάλογο το θέμα των «νανογιλέκων», τα οποία είχε προωθήσει παλαιότερα μέσω τηλεπωλήσεων, απαντώντας στην πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεσή του με τη Μαρία Καρυστιανού. Ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι η συμμετοχή του σε αυτές τις τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν λάθος, επισημαίνοντας όμως ότι δεν παρουσίασε τα προϊόντα της Nanobionic ως ιατροτεχνολογικά ή θεραπευτικά μέσα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι είχε πάρει μέρος σε τρεις εκπομπές τηλεπωλήσεων στο κανάλι Τηλεάστυ, όπου προώθησε προϊόντα της εταιρείας Nanobionic αποκλειστικά για εμπορικούς σκοπούς. Όταν αντιλήφθηκε τις πολιτικές διαστάσεις που μπορούσε να αποκτήσει αυτή η δραστηριότητα, διέκοψε την προώθηση. Τόνισε επίσης ότι σε αυτές τις εμφανίσεις υπογράμμιζε πως τα προϊόντα δεν ήταν ιατροτεχνολογικά, αλλά ανήκαν στην κατηγορία των προϊόντων ευεξίας.

Η αναφορά στα «νανογιλέκα» προέκυψε από τη δημόσια αντιπαράθεση του υπουργού Υγείας με τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία στο παρελθόν είχε κατηγορήσει τον κ. Γεωργιάδη ότι προωθούσε τα προϊόντα της Nanobionic ως θεραπευτικά. Ο ίδιος απάντησε ότι του αποδίδονται ανακριβείς ισχυρισμοί και επανέλαβε πως θεωρεί λάθος την προώθηση των προϊόντων λόγω της πολιτικής του θέσης.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε δημοσιεύματα και δηλώσεις αθλητών από την περίοδο που η Nanobionic ήταν χορηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, υπογραμμίζοντας ότι ανάλογες αναφορές για τα προϊόντα είχαν γίνει και από άλλους. Η υπόθεση των «νανογιλέκων» έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά τη νέα διαμάχη για την «κβαντική ιατρική», η οποία οδήγησε σε ευρύτερη συζήτηση για τις επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των δύο πλευρών.

Η Nanobionic σήμερα παρουσιάζει τα προϊόντα της ως προϊόντα ευεξίας, προβάλλοντας οφέλη που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την ευεξία και την αθλητική απόδοση.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: