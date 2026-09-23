Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική στιγμή που ψέλνει τους Χαιρετισμούς στο Άγιο Όρος - Βίντεο

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βαθιά σχέση με την πίστη και την εκκλησιαστική παράδοση, όπως αποκαλύπτει η ικανότητά του να ψέλνει από μνήμης τους Χαιρετισμούς της Παναγίας.

Σε επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, ο Μαζωνάκης συμμετείχε ενεργά στον μοναστικό τρόπο ζωής, μαγειρεύοντας και ακολουθώντας το πρόγραμμα των μοναχών.

Κατά την παραμονή του στην Ιερά Μονή Ιβήρων, προσκύνησε την Παναγία την Πορταΐτισσα και είχε εξομολόγηση με τον παπά Ευθύμη.

Ο στενός φίλος του, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, επιβεβαίωσε την ουσιαστική σχέση του καλλιτέχνη με τη θρησκευτική παράδοση και την προσωπική του πνευματικότητα. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική, βαθιά προσωπική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη αναδεικνύεται μέσα από ένα ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, αποκαλύπτοντας στιγμές από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.

Το ηχητικό παρουσιάστηκε μέσα από την πρωινή εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», και σε αυτό ο αγαπημένος καλλιτέχνης ακούγεται να ψέλνει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο, που φωτίζει τη σχέση του με την πίστη και τη θρησκευτική παράδοση, μακριά από τις πίστες, τα φώτα της δημοσιότητας και την καλλιτεχνική του ιδιότητα.

«Ήξερε απ' έξω πάρα πολλούς στίχους – Του έβγαινε σαν νεράκι»

Ο στενός του φίλος, Γιώργος Τριανταφυλλίδης περιέγραψε την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο τραγουδιστής με τους Χαιρετισμούς της Παναγίας, αποκαλύπτοντας πως γνώριζε από μνήμης μεγάλο μέρος τους.

«Όταν έψελνε τους Χαιρετισμούς ήταν πάρα πολύ καλός. Ήξερε απ' έξω πάρα πολλούς στίχους, που εμένα αν με βάλεις τώρα να ψέλνω, δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω έτσι εύκολα. Αυτό του έβγαινε σαν νεράκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του αποκαλύπτει μια πτυχή του Γιώργου Μαζωνάκη που δεν ήταν ευρέως γνωστή στο κοινό, καθώς ο ίδιος φαίνεται πως είχε αναπτύξει μια ουσιαστική σχέση με την εκκλησιαστική παράδοση.

Η επίσκεψη στη Μονή Ιβήρων και η εξομολόγηση

Κατά την παραμονή του στο Άγιο Όρος, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Ιβήρων, όπου προσκύνησε την Παναγία την Πορταΐτισσα.

Παράλληλα, βρέθηκε στον Αρσανά της Μονόπετρας, όπου είχε την ευκαιρία να απομακρυνθεί από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς του και να βιώσει από κοντά τον μοναστικό τρόπο ζωής.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής δεν περιορίστηκε σε μια τυπική επίσκεψη, αλλά συμμετείχε σε καθημερινές δραστηριότητες, μαγείρεψε και ακολούθησε για ένα διάστημα το πρόγραμμα των μοναχών.

«Ακολουθούσε την καθημερινότητα των μοναχών. Πήγαμε, είδαμε τον παπά Ευθύμη, του εξομολογήθηκε, του μίλησε», αποκάλυψε ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης.

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