Φορτηγό έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στην Ιερά Οδό

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Αιγάλεω, εξαιτίας πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο, που προκάλεσε άνοιγμα τρύπας περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου στο οδόστρωμα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα η Τροχαία να διακόψει την κίνηση οχημάτων προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Αρχικά, η εκτροπή των οχημάτων έγινε από το ύψος της οδού Νάξου και αργότερα από τη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με την οδό Μαρκόνι, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα συνεργεία, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση του φορτηγού, το οποίο απομακρύνθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί. Παρά την απομάκρυνση, η μία λωρίδα κυκλοφορίας προς Κηφισό παραμένει κλειστή λόγω της ζημιάς στο οδόστρωμα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την αποκατάστασή της.