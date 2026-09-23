Επιστροφή ενοικίου: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι τροποποιητικές δηλώσεις στα φορολογικά στοιχεία

Snapshot Οι ενοικιαστές πρέπει να ελέγξουν και να διορθώσουν τα φορολογικά στοιχεία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να δικαιούνται επιστροφή ενοικίου.

Στη δήλωση Ε1, πρέπει να δηλώνεται το συνολικό ποσό των ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2025, όχι το μηνιαίο μίσθωμα, και να γίνεται σωστός επιμερισμός σε περίπτωση πολλαπλών μισθωτών ή αλλαγής κατοικίας.

Η παράλειψη αναγραφής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ή λανθασμένος ΙΒΑΝ μπορεί να εμποδίσει την επιστροφή.

Η επιστροφή ισούται με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης, με μέγιστο ποσό 800 ευρώ και πρόσθετα 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα έως το τέλος Νοεμβρίου στο δηλωμένο IBAN, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Snapshot powered by AI

Πλησιάζει η τελική προθεσμία αλλαγών στα φορολογικά στοιχεία για όλους τους ενοικιαστές που αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να ελέγξουν τον πίνακα 6 του Ε1 και να διορθώσουν τυχόν λάθη, προκειμένου να μπουν στη λίστα των δικαιούχων επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου.

Στην περίπτωση που υπάρχουν λάθη, οι ενοικιαστές θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα.

Τι πρέπει να προσέξουν

Το πρώτο που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές στη δήλωση Ε1 είναι οι κωδικοί 811-816 για την κύρια κατοικία και 817-822 για τη φοιτητική στέγη. Σε αυτά τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνεται το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2025 και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.

Επιπλέον, χρειάζεται προσοχή όταν στο μισθωτήριο εμφανίζονται περισσότεροι μισθωτές, καθώς η ετήσια δαπάνη θα πρέπει επιμερίζεται με βάση τον αριθμό τους. Για παράδειγμα, αν οι ενοικιαστές είναι δύο, το ποσό θα πρέπει να δηλώνεται κατά 50% στον καθένα, ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, θα πρέπει να δηλώνεται το ποσό κάθε εκμισθωτή.

Ακόμα ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι στην περίπτωση που οι ενοικιαστές άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνονται ξεχωριστά οι κατοικίες και η συνολική δαπάνη.

Κρίσιμη είναι και η αναγραφή του αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης στους κωδικούς 081-083 για την κύρια κατοικία και 084-086 για τη φοιτητική. Η παράλειψή του μπορεί να μπλοκάρει τη διασταύρωση των στοιχείων.

Τέλος, απαραίτητος είναι ο έλεγχος του ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το οποίο πρέπει να συνδέεται με τον ενοικιαστή ή ενός εκ των ενοικιαστών.

Τα ποσά

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για φοιτητική κατοικία προβλέπονται έως 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους, στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, και στις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα έως το τέλος Νοεμβρίου στο δηλωμένο IBAN, χωρίς αίτηση.

Πληροφορίες από dnews.gr

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