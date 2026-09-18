Επιστροφή ενοικίου: Από 800 έως 1.600 ευρώ η ενίσχυση - Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την επιστροφή ενοικίου - Τέλος Νοεμβρίου η καταβολή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιστροφή ενοικίου: Από 800 έως 1.600 ευρώ η ενίσχυση - Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το 2025, το κράτος επιστρέφει ετησίως το 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε για κύρια και φοιτητική κατοικία στους δικαιούχους.
  • Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακό κριτήριο.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια περιλαμβάνουν ανώτατο όριο εισοδήματος 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και όριο οικογενειακής περιουσίας έως 120.000 ευρώ για κύρια κατοικία.
  • Η πληρωμή της επιστροφής θα γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνεται στην ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE.
  • Η δήλωση των μισθωμάτων πρέπει να είναι ακριβής και αποδεδειγμένη μέσω φορολογικής δήλωσης, με ποινές για ψευδείς δηλώσεις όπως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και αποκλεισμό από το πρόγραμμα.
Snapshot powered by AI

Από το 2025 και κάθε χρόνο σε μόνιμη βάση, ένα ενοίκιο ετησίως (είτε αφορά την κύρια κατοικία, είτε/και τη φοιτητική) επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Έτσι, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, έως το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Τα ποσά

Το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται βάσει του συνολικού ετήσιου ποσού που καταβλήθηκε για ενοίκιο και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης για ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν δηλωθεί σωστά.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, αν κάποιος καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα για την κατοικία του και έχει πληρώσει ενοίκιο για όλο το 2025, η συνολική ετήσια δαπάνη φτάνει τα 6.000 ευρώ. Το 1/12 της συγκεκριμένης δαπάνης είναι 500 ευρώ, οπότε αυτό είναι το ποσό της επιστροφής, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια. Η ενίσχυση δύναται να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ υπάρχει επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό καταβάλλει ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει επιστροφή και για τις δύο μισθώσεις, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα, αν κάποιος πληρώνει 850 ευρώ τον μήνα για την κύρια κατοικία και 400 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού του, η επιστροφή υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατοικία, με βάση τα ανώτατα όρια που προβλέπονται. Η επιστροφή υπολογίζεται αναλογικά για τους μήνες που καταβλήθηκε ενοίκιο, σε όσους δεν νοίκιαζαν όλο το 2025.

Έτσι, αν ένας φοιτητής νοίκιασε κατοικία από τον Σεπτέμβριο και πλήρωσε 500 ευρώ τον μήνα για τέσσερις μήνες, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Η επιστροφή σε αυτή την περίπτωση είναι το 1/12 της δαπάνης, δηλαδή περίπου 167 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο μέτρο είναι τα ακόλουθα:

  • Για τον άγαμο: έως 25.000€ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
  • Για τους έγγαμους ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: έως 39.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN, ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που δηλώνονται για το ενοίκιο. Σε περίπτωση που δηλωθεί υψηλότερο μίσθωμα από το πραγματικό, προβλέπεται επιστροφή του ποσού της ενίσχυσης που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, με τις σχετικές επιβαρύνσεις, καθώς και αποκλεισμός από το πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βασική προϋπόθεση είναι τα μισθώματα να έχουν δηλωθεί κανονικά και να αποδεικνύονται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:49ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Υπάρχουν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε ειδικοί

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Από 800 έως 1.600 ευρώ η ενίσχυση - Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

08:34LIFESTYLE

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Άννα Βίσση - Το τραγούδι που δημοσίευσε με φόντο το φεγγάρι

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποτάμι με 500 κροκόδειλους πέρασε με «άριστα» το τεστ για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας σε δωμάτιο όπου εκδηλώθηκε φωτιά

08:12WHAT THE FACT

Ο νεότερος πλανήτης που έχει ανακαλυφθεί ποτέ: Ένας γίγαντας κρυμμένος στο βαθύ Διάστημα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγοί κοιμούνται με το Tesla FSD και προκαλούν παρέμβαση στις ΗΠΑ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρήθηκε στην καρδιά όσων έτρωγαν 4-6 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 20χρονη αποφάσισε η ίδια τον ακρωτηριασμό του ποδιού της επειδή έπασχε από σπάνια νόσο - «Ένιωθα να καίγομαι ζωντανή»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη σε βιβλιοθήκη: Ξεχασμένο απόσπασμα της Οδύσσειας 1.700 ετών έκρυβε την οργή του θεού Ήλιου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινά κλειστός ο σταθμός «Αγία Σοφία» – Εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Είναι έτοιμο το ΝΑΤΟ για πόλεμο; Οι Ουκρανοί λένε όχι - Μιλούν για έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, απαρχαιωμένα εγχειρίδια και άχρηστους εξοπλισμούς

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοίγει «πόλεμο» με τον Τσίπρα η Κουμουνδούρου - Ανοιχτή κατηγορία για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε θα είναι υποχρεωτική η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό - Ποιες εξαιρέσεις ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τιμή στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ιστορική επιστροφή Ομπράντοβιτς στο T-Center

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρήθηκε στην καρδιά όσων έτρωγαν 4-6 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΘΝΙΚΑ

MEDUSA 15 – 2026: Το Newsbomb στην Κρήτη για τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη σε βιβλιοθήκη: Ξεχασμένο απόσπασμα της Οδύσσειας 1.700 ετών έκρυβε την οργή του θεού Ήλιου

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Οικογενειακός «πόλεμος» για τα «καταραμένα» κοσμήματα του αρραβώνα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 20χρονη αποφάσισε η ίδια τον ακρωτηριασμό του ποδιού της επειδή έπασχε από σπάνια νόσο - «Ένιωθα να καίγομαι ζωντανή»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

06:52LIFESTYLE

Η απογευματινή ζώνη «παίρνει φωτιά» - Πρεμιέρα για τα τηλεπαιχνίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ