Επιστροφή ενοικίου: Από 800 έως 1.600 ευρώ η ενίσχυση - Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Snapshot Από το 2025, το κράτος επιστρέφει ετησίως το 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε για κύρια και φοιτητική κατοικία στους δικαιούχους.

Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακό κριτήριο.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια περιλαμβάνουν ανώτατο όριο εισοδήματος 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και όριο οικογενειακής περιουσίας έως 120.000 ευρώ για κύρια κατοικία.

Η πληρωμή της επιστροφής θα γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνεται στην ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE.

Η δήλωση των μισθωμάτων πρέπει να είναι ακριβής και αποδεδειγμένη μέσω φορολογικής δήλωσης, με ποινές για ψευδείς δηλώσεις όπως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και αποκλεισμό από το πρόγραμμα. Snapshot powered by AI

Από το 2025 και κάθε χρόνο σε μόνιμη βάση, ένα ενοίκιο ετησίως (είτε αφορά την κύρια κατοικία, είτε/και τη φοιτητική) επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Έτσι, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, έως το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Τα ποσά

Το ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται βάσει του συνολικού ετήσιου ποσού που καταβλήθηκε για ενοίκιο και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης για ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν δηλωθεί σωστά.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, αν κάποιος καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα για την κατοικία του και έχει πληρώσει ενοίκιο για όλο το 2025, η συνολική ετήσια δαπάνη φτάνει τα 6.000 ευρώ. Το 1/12 της συγκεκριμένης δαπάνης είναι 500 ευρώ, οπότε αυτό είναι το ποσό της επιστροφής, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια. Η ενίσχυση δύναται να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ υπάρχει επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό καταβάλλει ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει επιστροφή και για τις δύο μισθώσεις, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα, αν κάποιος πληρώνει 850 ευρώ τον μήνα για την κύρια κατοικία και 400 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού του, η επιστροφή υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατοικία, με βάση τα ανώτατα όρια που προβλέπονται. Η επιστροφή υπολογίζεται αναλογικά για τους μήνες που καταβλήθηκε ενοίκιο, σε όσους δεν νοίκιαζαν όλο το 2025.

Έτσι, αν ένας φοιτητής νοίκιασε κατοικία από τον Σεπτέμβριο και πλήρωσε 500 ευρώ τον μήνα για τέσσερις μήνες, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Η επιστροφή σε αυτή την περίπτωση είναι το 1/12 της δαπάνης, δηλαδή περίπου 167 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο μέτρο είναι τα ακόλουθα:

Για τον άγαμο: έως 25.000€ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Για τους έγγαμους ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: έως 39.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN, ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που δηλώνονται για το ενοίκιο. Σε περίπτωση που δηλωθεί υψηλότερο μίσθωμα από το πραγματικό, προβλέπεται επιστροφή του ποσού της ενίσχυσης που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, με τις σχετικές επιβαρύνσεις, καθώς και αποκλεισμός από το πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βασική προϋπόθεση είναι τα μισθώματα να έχουν δηλωθεί κανονικά και να αποδεικνύονται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού.

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