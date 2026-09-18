Ο νεότερος πλανήτης που έχει ανακαλυφθεί ποτέ: Ένας γίγαντας κρυμμένος στο βαθύ Διάστημα

Snapshot Ο εξωπλανήτης Elias 2-24 b είναι ο νεότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, με ηλικία μικρότερη του 1 εκατομμυρίου ετών και μάζα συγκρίσιμη με του Δία.

Ο πλανήτης βρίσκεται σε απόσταση 450 ετών φωτός και παραμένει μέσα στον αρχέγονο δίσκο αερίου και σκόνης από τον οποίο σχηματίστηκε.

Η ανακάλυψη αμφισβητεί τα υπάρχοντα μοντέλα σχηματισμού πλανητών, υποδεικνύοντας ότι δεν καλύπτουν όλες τις σημαντικές διαδικασίες.

Η ανίχνευση έγινε μέσω ανάλυσης αρχειακών δεδομένων από το W. M. Keck Observatory, που επιβεβαίωσε υποψίες για πλανήτη σε κενό του δίσκου γύρω από το άστρο Elias 2-24.

Μελλοντικές παρατηρήσεις με το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman της NASA αναμένεται να διευκολύνουν την ανίχνευση νεογέννητων εξωπλανητών. Snapshot powered by AI

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν πρόσφατα τον νεότερο εξωπλανήτη που έχει καταγραφεί ποτέ, ένα πραγματικό κοσμικό «νεογέννητο» που παρέμενε κρυμμένο σε παλιά αρχεία δεδομένων. Ονομάζεται Elias 2-24 b και έχει μάζα συγκρίσιμη με εκείνη του Δία στο Ηλιακό μας Σύστημα, όμως η ηλικία του εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από 1 εκατομμύριο χρόνια, γεγονός που τον καθιστά πραγματικό «μωρό» σε κοσμική κλίμακα.

Ο πλανήτης βρίσκεται σε απόσταση 450 ετών φωτός από τη Γη και εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στον χαοτικό δίσκο αρχέγονου αερίου και σκόνης από τον οποίο γεννήθηκε. Η ανακάλυψη προσφέρει στους επιστήμονες μια πρωτοφανή ματιά στα πρώτα στάδια της πλανητικής εξέλιξης.

Μοντέλα σχηματισμού και η σημασία του νέου ρεκόρ

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ για τον νεότερο πλανήτη ήταν στην πραγματικότητα μία τετραπλή ισοβαθμία, με όλους τους πλανήτες να έχουν ηλικία άνω των 5 εκατομμυρίων ετών.

Ο Lucas Cieza, συν-συγγραφέας της μελέτης για τον Elias 2-24 b και καθηγητής στο Instituto de Estudios Astrofísicos στη Χιλή, σχολίασε με ενθουσιασμό την ανακάλυψη, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη του εξωπλανήτη αμφισβητεί τις σημερινές επιστημονικές γνώσεις.

«Τα μοντέλα σχηματισμού πλανητών ήδη δυσκολεύονταν να εξηγήσουν τους προηγούμενους κατόχους του ρεκόρ ως τους νεότερους γνωστούς πλανήτες», δήλωσε ο Cieza. «Ο Elias 2-24 b μας δείχνει ότι ακόμη και τα καλύτερα μοντέλα σχηματισμού πλανητών που διαθέτουμε εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν κάποιες σημαντικές διαδικασίες».

Η ανακάλυψη ενός τόσο μαζικού ουράνιου σώματος στα πρώτα στάδια της ζωής του προσφέρει στους ερευνητές μια ανεκτίμητη ευκαιρία να μελετήσουν την πρώιμη ανάπτυξή του.

«Ο γαλαξίας δημιουργεί συνεχώς νέα άστρα και πλανήτες, επομένως υπάρχουν πολλά αντικείμενα σε κάθε στάδιο της εξέλιξής τους», εξήγησε ο Cieza. «Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά μπορούμε να παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη διαδικασία, όμως υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε όσα μπορούν να ανιχνεύσουν τα περισσότερα τηλεσκόπια. Προς το παρόν, είμαστε ουσιαστικά τυφλοί απέναντι σε αυτούς τους νεογέννητους πλανήτες».

Πώς ανακαλύφθηκε ο νεογέννητος πλανήτης

Για τον εντοπισμό αυτού του τεράστιου πλανήτη, ομάδα με επικεφαλής τον Andrea Bernardi, υποψήφιο διδάκτορα στο Universidad Diego Portales της Χιλής, μελέτησε αρχειακά δεδομένα που είχαν καταγραφεί από το W. M. Keck Observatory στη Χαβάη.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στο άστρο Elias 2-24, το οποίο φαίνεται να περιβάλλεται από έναν τεράστιο δίσκο υλικού. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν προηγούμενες παρατηρήσεις από το Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) και το Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (ESO), οι οποίες υποδείκνυαν ότι κάτι μπορεί να κρυβόταν μέσα σε ένα κενό του δίσκου υλικού.

Τα αρχειακά δεδομένα προέρχονταν από παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το Keck Coronagraph, ένα εξελιγμένο όργανο που μπλοκάρει την εκτυφλωτική λάμψη των μακρινών άστρων, επιτρέποντας την καταγραφή του φωτός που ανακλάται από πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω τους.

Η ομάδα αναζήτησε τέτοιου είδους δεδομένα για επτά μακρινά άστρα, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχε κάποιος πλανήτης κρυμμένος μέσα στα κενά των περι-αστρικών δίσκων τους. Και πράγματι, υπήρχε.

«Οι πλανήτες θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα κενά, καθώς είναι αυτοί που τα δημιουργούν», δήλωσε ο Bernardi. «Και ακριβώς εκεί βρήκαμε τον Elias 2-24 b».

Το μέλλον της έρευνας στο βαθύ Διάστημα

Το μέλλον στον εντοπισμό πλανητών φαίνεται ολοένα και πιο promising, χάρη στον συνδυασμό αρκετών προηγμένων τεχνολογιών. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο The Astrophysical Journal Letters, ανοίγει τον δρόμο για νέες και πιο φιλόδοξες αστρονομικές έρευνες.

«Συνήθως ακούμε για τηλεσκόπια που λειτουργούν ξεχωριστά, όμως αυτή η επιβεβαίωση κατέστη δυνατή μόνο χάρη στη συνδυασμένη χρήση πολλών τηλεσκοπίων», τόνισε ο Bernardi, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι σύντομα θα πραγματοποιήσουν πιο άμεσες παρατηρήσεις με το νέο όργανο που έχει εκτοξευθεί μαζί με το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman της NASA, το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει το πιο προηγμένο στεμματογράφο (coronagraph) που έχει σταλεί ποτέ πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης.

«Ο Elias 2-24 b βρίσκεται στα όρια των δυνατοτήτων των σημερινών τηλεσκοπίων, όμως με νέα όργανα όπως το Nancy Grace Roman Space Telescope της NASA, τέτοιες ανιχνεύσεις θα πρέπει να γίνουν ευκολότερες», κατέληξε ο Bernardi.