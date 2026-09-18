Τιμή στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ιστορική επιστροφή Ομπράντοβιτς στο T-Center

Το τουρνουά που έγινε θεσμός για να τιμά τον σπουδαίο αθλητικό και επιχειρηματικό παράγοντα της χώρας, αρχίζει το απόγευμα στο Telekom Center Athens και ξεχωρίζει λόγω της ιστορικής επιστροφής του Σέρβου προπονητή. 

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Τιμή στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ιστορική επιστροφή Ομπράντοβιτς στο T-Center
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» θεσπίστηκε για να τιμά τη μνήμη του σπουδαιότερου αθλητικού παράγοντα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Του κορυφαίου επιχειρηματία, μιας απ’ τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Έφτασε η στιγμή για το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Το οποίο φέτος επιστρέφει στο… σπίτι του. Στο Telekom Center Athens.

Το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου, θα διεξαχθούν τέσσερις μπασκετικές αναμετρήσεις. Όλες κάτω από το λάβαρο του Παύλου Γιαννακόπουλου, θυμίζοντας σε όλους έναν από τους λόγους που το μπάσκετ στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έχει φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Η φετινή διοργάνωση, όμως, θα είναι ξεχωριστή και για έναν ακόμη λόγο: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην έδρα του Παναθηναϊκού, ως προπονητής του. Μετά από 14 χρόνια, ο Σέρβος θα κατευθυνθεί προς τον πάγκο των «πράσινων» όταν κάνει την είσοδό του. Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι του «τριφυλλιού» και έγινε πραγματικότητα.

Οι λόγοι για να βρεθούν οι υποστηρικτές του Παναθηναϊκού στο T-Center, είναι πολλοί. Ένας ακόμη είναι πως τα χρήματα απ’ τα εισιτήρια, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το οποίο είναι γνωστό για τις δράσεις και την προσφορά του στην κοινωνία. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από εδώ.

Τιμή στον Παύλο Γιαννακόπουλο, επιστροφή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εισπράξεις για καλό σκοπό. Πέρα απ’ αυτά, υπάρχει φυσικά και το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR, η Παρτίζαν, ο ΠΑΟΚ και η Μπουργκ, θα δώσουν τέσσερις αγώνες, μία εβδομάδα πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν. Για να μετρήσουν δυνάμεις.

Στους ημιτελικούς, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, ενώ ο Παναθηναϊκός την Μπουργκ. Οι ηττημένοι και οι νικητές, θα αναμετρηθούν στους αγώνες του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους αγώνες να μεταδίδονται από τον ΣΚΑΪ:

Παρασκευή 18/9

17:30 ΠΑΟΚ-Παρτίζαν Βελιγραδίου

21:15 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Μπουργκ

Σάββατο 19/9

GAME 1 – 17:00

GAME 2 – 20:00

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