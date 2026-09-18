Ανοίγει «πόλεμο» με τον Τσίπρα η Κουμουνδούρου

Σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως περνά πλέον η Κουμουνδούρου, με τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους και, για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια, να μιλά για «οργανωμένο σχέδιο διάλυσης» του κόμματος από την προηγούμενη ηγεσία και τους βουλευτές που αποχώρησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η αφορμή για τη νέα και πολύ πιο σκληρή φάση στις σχέσεις των δύο πλευρών δόθηκε από τη συνέντευξη της Όλγας Γεροβασίλη στο Newsbomb και την εκπομπή «Meeting Point» με την Όλγα Τρέμη. Η ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας δεν έκρυψε ότι βλέπει το πολιτικό της μέλλον στην ΕΛΑΣ, δηλώνοντας ότι «βλέπω τον εαυτό μου μέσα στο σχέδιο» του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ότι «άλλη κομματική στέγη προφανώς δεν υπάρχει».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη ενόχληση στην Κουμουνδούρου. Κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας αντέδρασαν συνδέοντας ανοιχτά τις αποχωρήσεις των προηγούμενων μηνών με ένα συνολικό σχέδιο αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών», αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη κοντά στη συλλογική ηγεσία.

Μέχρι σήμερα, η Κουμουνδούρου διατηρούσε σαφείς αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό και είχε αφήσει αιχμές για τη στάση στελεχών που αποχώρησαν με προορισμό την ΕΛ.Α.Σ., χωρίς όμως να μπαίνει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που με τις σημερινές αναφορές, φαίνεται πως ανατρέπεται.

Δείτε την συνέντευξη της Όλγας Γεροβασίλη στο «Meeting Point» και την Όλγα Τρέμη:

Στο κάδρο και ο ίδιος ο Τσίπρας

Πιο συγκεκριμένα, στελέχη κοντά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στην ΕΛΑΣ χωρίς να τηρηθούν οι όροι που ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έχει θέσει για την είσοδο στο νέο κόμμα «θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026».

Παράλληλα, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιρρίπτει στην Όλγα Γεροβασίλη και την ευθύνης του αποκλεισμού του κόμματος από τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. «Η Όλγα Γεροβασίλη στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της», σημειώνουν υπενθυμίζοντας και τις προεκλογικές δεσμεύσεις των υποψηφίων του κόμματος σχετικά με την παράδοση της έδρας σε περίπτωση αποχώρησης. «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν», καταλήγουν.

Η Γεροβασίλη και η ΕΛ.Α.Σ.

Πάντως, η Όλγα Γεροβασίλη, από την πλευρά της, ήταν ιδιαίτερα σαφής στη συνέντευξή της στο Meeting Point. Δήλωσε ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και ότι εξακολουθεί να βλέπει την πολιτική της αντίληψη μέσα στο σχέδιο της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ωστόσο ότι απομένει να γίνει συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό και ότι «τα βήματα πρέπει να γίνονται σωστά και στην ώρα τους».

Ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι ακριβώς η βουλευτική της έδρα. Η ίδια συνέδεσε το θέμα και με το γεγονός ότι ενδεχόμενη παραίτησή της θα άφηνε την Άρτα με έναν μόνο βουλευτή.

Στο μέτωπο των μετεκλογικών συνεργασιών, η Όλγα Γεροβασίλη απέκλεισε συνεργασία της ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για το ΠΑΣΟΚ άφησε το ζήτημα ανοιχτό, συνδέοντάς το με τους συσχετισμούς που θα προκύψουν από τις κάλπες.

Ετοιμάζει τις δικές της «εκπλήξεις» η Κουμουνδούρου

Την ίδια στιγμή, πάντως, στην Κουμουνδούρου δεν θέλουν η πολιτική συζήτηση γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ να περιορίζεται στις αποχωρήσεις και στις κινήσεις προς την ΕΛ.Α.Σ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η συλλογική ηγεσία προετοιμάζει τις δικές της κινήσεις ενίσχυσης του κόμματος, με νέες προσθήκες που αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα.

Η περίπτωση της Κυριακής Μάλαμα είναι η πλέον προχωρημένη και έχει ήδη δώσει δημόσια σημάδια επαναπροσέγγισης. Η ανεξάρτητη βουλευτής Χαλκιδικής συνυπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου κοινοβουλευτική ερώτηση μαζί με ολόκληρη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών κάνουν λόγο για ανοιχτό δρόμο επιστροφής της στην Κουμουνδούρου.

Η κ. Μάλαμα, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η μοναδική περίπτωση που βρίσκεται στο τραπέζι.

Οι συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα αφορούν και άλλα πρόσωπα, τόσο μέσα από τη σημερινή Βουλή όσο και στελέχη με κυβερνητική εμπειρία. Στην Κουμουνδούρου υπάρχουν επαφές ακόμη και με τρεις πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Στελέχη του κόμματος θεωρούν ότι, παρά τις αλλεπάλληλες αποχωρήσεις και τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, υπάρχει ακόμη πολιτικός και στελεχιακός χώρος για επιστροφές προσώπων που είχαν απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διασπάσεων.

Έτσι, την ώρα που η σύγκρουση με την πλευρά Τσίπρα γίνεται πλέον δημόσια και σκληρή, η συλλογική ηγεσία επιχειρεί ταυτόχρονα να στείλει το μήνυμα ότι η κίνηση στελεχών δεν είναι μονόδρομη προς την ΕΛ.Α.Σ.

Οι επόμενες προσθήκες, εφόσον ολοκληρωθούν οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να αποτελέσουν και την απάντηση της Κουμουνδούρου στην εικόνα αποδυνάμωσης του κόμματος που έχει διαμορφωθεί μετά τις διαδοχικές αποχωρήσεις.

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