MEDUSA 15 – 2026: Το Newsbomb στην Κρήτη για τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου

Το Newsbomb βρίσκεται το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη, καταγράφοντας από κοντά την άσκηση «MEDUSA 15 – 2026», μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακλαδικές δραστηριότητες της χρονιάς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

MEDUSA 15 – 2026: Το Newsbomb στην Κρήτη για τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου
ΕΘΝΙΚΑ
4'
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Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και νότια της Καρπάθου, ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις εκπαιδεύονται σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον που συνδυάζει ναυτικές, αεροπορικές, αμφίβιες και χερσαίες επιχειρήσεις. Η άσκηση, η οποία διεξάγεται από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου φέρνει στο επίκεντρο τις νέες απειλές των drones, τις επιθέσεις σμήνους και την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Η φετινή MEDUSA αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει μια περιοχή υψηλού γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, όπου οι δυνατότητες ταχείας αντίδρασης, ο συντονισμός διαφορετικών Κλάδων και η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών αποκτούν καθοριστική σημασία.

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Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος στον ίδιο επιχειρησιακό χάρτη

Η «MEDUSA 15 – 2026» αποτελεί συνέχεια μιας άσκησης που ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική δραστηριότητα Ελλάδας και Αιγύπτου. Η πρώτη διοργάνωση είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και έκτοτε η άσκηση διεξάγεται σε τακτική βάση, με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας.

Το 2025 η MEDUSA πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ενώ η τελευταία διεξαγωγή της επί ελληνικού εδάφους είχε γίνει το 2024. Φέτος επιστρέφει στην Ελλάδα, με κύριες συμμετέχουσες χώρες την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Με μέσα συμμετέχουν επίσης η Γαλλία και η Ιταλία, προσδίδοντας ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές αποτύπωμα στη δραστηριότητα. Παράλληλα, ως παρατηρητές λαμβάνουν μέρος η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Η σύνθεση αυτή αναδεικνύει ότι η MEDUSA έχει πλέον ξεπεράσει τον αρχικό διμερή χαρακτήρα της και λειτουργεί ως ένα ευρύτερο πεδίο επιχειρησιακής συνεργασίας, σε μια γεωγραφική ζώνη που συνδέει την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Από τις φρεγάτες έως τις Ειδικές Δυνάμεις

Στο επιχειρησιακό σκέλος της άσκησης προβλέπεται συμμετοχή σημαντικού αριθμού μέσων από διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη θάλασσα, το σενάριο περιλαμβάνει φρεγάτες, πυραυλακάτους, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη. Στον αέρα, συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, ενώ κρίσιμο ρόλο έχουν αμφίβια τμήματα και μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων.

Οι δυνάμεις καλούνται να συνεργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα αποστολών:

-Αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις.

-Ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις.

-Αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες.

-Αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων.

-Προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Στόχος δεν είναι μόνο η εκτέλεση επιμέρους αποστολών, αλλά κυρίως η δοκιμή της διαλειτουργικότητας: η ικανότητα δηλαδή πλοίων, αεροσκαφών, επίγειων τμημάτων και ειδικών μονάδων από διαφορετικές χώρες να επιχειρούν ως μια ενιαία δύναμη, με κοινή εικόνα του πεδίου και συντονισμένες αποφάσεις.

Τα drones στο επίκεντρο της MEDUSA

Ιδιαίτερη έμφαση στη φετινή άσκηση δίνεται στη χρήση UAV και FPV drones, αλλά και στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών. Πρόκειται για ένα από τα πλέον κρίσιμα πεδία των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς τα μικρά μη επανδρωμένα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών, προσβολές στόχων ή κορεσμό της άμυνας.

Τα σενάρια της MEDUSA 15 προβλέπουν την αντιμετώπιση πολλαπλών και ταυτόχρονων απειλών, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων τύπου swarm, δηλαδή επιθέσεων από σμήνη drones που επιχειρούν να υπερφορτώσουν τα συστήματα επιτήρησης και αεράμυνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «Κένταυρος». Η δοκιμή και επιχειρησιακή ενσωμάτωση μέσων κατά μη επανδρωμένων συστημάτων αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της σύγχρονης άμυνας, ιδιαίτερα σε περιοχές με κρίσιμες εγκαταστάσεις, λιμενικές υποδομές, ενεργειακές δομές και αυξημένη ναυτική δραστηριότητα.

Η άσκηση αναμένεται να αποτυπώσει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοσιακά μέσα —πλοία, αεροσκάφη, ελικόπτερα και χερσαίες μονάδες— καλούνται να προσαρμοστούν απέναντι σε φθηνές, ευέλικτες και μαζικές απειλές που αλλάζουν τα δεδομένα στο πεδίο.

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Επιχειρησιακό μήνυμα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η MEDUSA 15 – 2026 συνιστά δοκιμή συντονισμού και ετοιμότητας σε ένα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η ασφάλεια στη θάλασσα, η ελευθερία κινήσεων, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η έγκαιρη αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών συνδέονται άμεσα.

Η παρουσία δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Γαλλία και την Ιταλία, με παρατηρητές από χώρες της Ευρώπης, του Κόλπου και της Αφρικής, ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα της άσκησης και αποτυπώνει την αξία που αποδίδεται στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Newsbomb βρίσκεται στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής, μεταφέροντας εικόνα και ρεπορτάζ από τις δραστηριότητες της «MEDUSA 15 – 2026», εκεί όπου η σύγχρονη τεχνολογία, οι αεροναυτικές επιχειρήσεις και η διακλαδική συνεργασία συναντώνται σε ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

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