Μέδουσα 2026 νότια της Κρήτης: Η πολυεθνική άσκηση που ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Snapshot Η Ελλάδα δεσμεύει με NAVTEX εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης για την πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα 2026», ακυρώνοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στην άσκηση συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία, ενισχύοντας την ενεργειακή και αμυντική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η «Μέδουσα» εξελίχθηκε από διμερή σε πολυεθνική άσκηση με στρατηγικό ρόλο για τη σταθερότητα και ασφάλεια των θαλάσσιων οδών της περιοχής.

Δοκιμάζεται το ελληνικό αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου και επιθέσεων σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η άσκηση περιλαμβάνει αποβάσεις, αεροναυτικό συντονισμό, προστασία υποδομών και πολύπλοκες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Με την έκδοση NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου, η Αθήνα δέσμευσε εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή στο νοτιοανατολικό Κρητικό Πέλαγος και νότια της Καρπάθου, σηματοδοτώντας την έναρξη των σύνθετων επιχειρησιακών σεναρίων της πολυεθνικής αεροναυτικής άσκησης «Μέδουσα 2026».

Η συγκεκριμένη οδηγία προς ναυτιλομένους, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 9 Σεπτεμβρίου 2026 με αυστηρή σύσταση αποφυγής διέλευσης για τα εμπορικά σκάφη, δεν εξυπηρετεί μονάχα εκπαιδευτικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Τα γεωγραφικά στίγματα που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των ναυτικών μονάδων τέμνουν ευθέως τις αυθαίρετες γραμμές του τουρκολιβυκού μνημονίου. Μέσα από αυτή την κίνηση, το ελληνικό επιτελείο επιβεβαιώνει εμπράκτως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτά απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Η Αθήνα καθιστά σαφές ότι δεν αποδέχεται τετελεσμένα, ούτε αντιμετωπίζει τις τουρκικές αξιώσεις ως νομικά υπαρκτές.

Η χρονική συγκυρία της έκδοσης της NAVTEX διαθέτει ξεχωριστή βαρύτητα. Οι ναυτικές συντεταγμένες ενεργοποιήθηκαν μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι θέσεις που διατύπωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι υπογράμμισαν ότι η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία των τριών κρατών αποτελεί σταθερό πυλώνα για ολόκληρη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Από το τριμερές σχήμα στην ευρωπαϊκή ναυτική σύμπραξη

Η άσκηση «Μέδουσα» ξεκίνησε ως διμερής ελληνοαιγυπτιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα, όμως με τα χρόνια άλλαξε ριζικά φυσιογνωμία και κλίμακα. Σήμερα λειτουργεί ως ένα ευρύ πολυεθνικό στρατιωτικό πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχει σταθερά η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν δύο ισχυρές ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις: η Γαλλία και η Ιταλία.

Η παρουσία γαλλικών και ιταλικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών αποτελεί κομβικό στοιχείο της άσκησης. Παρίσι και Ρώμη συνδέουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα με την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς διαδρόμους και τη σταθερότητα στη νότια πτέρυγα της Ευρώπης. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τη φετινή δραστηριότητα παρακολουθούν στενά και αντιπροσωπείες άλλων συμμαχικών χωρών με την ιδιότητα του παρατηρητή, γεγονός που διευρύνει τον διεθνή αντίκτυπο των ασκήσεων νοτίως της Κρήτης.

Η δοκιμή του συστήματος «Κένταυρος» και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

Στο επίκεντρο του επιχειρησιακού ενδιαφέροντος βρίσκεται η ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος αντί-drone «Κένταυρος», το οποίο κατασκεύασε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Το σύστημα έχει ήδη γράψει πραγματικές ώρες μάχης στο ενεργητικό του, καθώς εγκαταστάθηκε στις ελληνικές φρεγάτες που συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροχήματα των Χούθι.

Στη «Μέδουσα 2026», ο «Κένταυρος» δοκιμάζεται σε ένα περιβάλλον κορεσμού και έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Κι όμως, οι δοκιμές δεν περιορίζονται στην κλασική αναχαίτιση. Όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά αξιοποιούνται ταυτόχρονα αυτόνομα ναυτικά συστήματα επιφανείας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός αντίδρασης των πλοίων απέναντι σε επιθέσεις σμήνους (swarm attacks). Η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών δείχνει ότι ο σχεδιασμός του ΓΕΕΘΑ προσαρμόζεται άμεσα στα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων.

Αποβάσεις, αεροναυτικός συντονισμός και προστασία υποδομών

Το πρόγραμμα της άσκησης περιλαμβάνει εξαιρετικά απαιτητικά σενάρια που εκτυλίσσονται ταυτόχρονα σε αέρα, θάλασσα και ξηρά. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι αμφίβιες επιχειρήσεις, όπου πεζοναύτες και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων εκτελούν αποβατικές ενέργειες από αρματαγωγά και ελικοπτεροφόρα προς εχθρικές ακτές, υπό την κάλυψη μαχητικών αεροσκαφών και ναυτικού πυροβολικού.

Την ίδια ώρα, τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας συνεργάζονται με τα συμμαχικά αεροσκάφη σε αποστολές αναχαίτισης και προσβολής στόχων επιφανείας, ενώ οι φρεγάτες και τα υποβρύχια των χωρών που συμμετέχουν εξασκούνται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και την αντιαεροπορική άμυνα περιοχής. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προστασία θαλάσσιων πλατφορμών εξόρυξης, υποθαλάσσιων καλωδίων δεδομένων και ενεργειακών αγωγών, όπως επίσης και σε πολύπλοκες αποστολές έρευνας και διάσωσης μάχης (CSAR).

Όλες αυτές οι δράσεις, που πραγματοποιούνται αδιάλειπτα κάθε χρόνο πλην του 2023, αποσκοπούν στην επίτευξη απόλυτης διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις συμμετέχουσες δυνάμεις, οικοδομώντας κοινές τακτικές απέναντι στις σύγχρονες ασύμμετρες απειλές.

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