Παραμένει στην περιοχή νοτίως του Καστελλορίζου το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara»

Snapshot Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara» παραμένει νοτίως του Καστελλορίζου χωρίς να πραγματοποιεί έρευνες σήμερα, κινούμενο με ταχύτητα περίπου 7 κόμβων προς βορειοδυτικά.

Χθες το «Tubitak Marmara» εκτελούσε εργασίες με πολύ χαμηλή ταχύτητα, περίπου 1 κόμβο.

Το σκάφος παρακολουθείται διακριτικά από ελληνικά λιμενικά σκάφη και παράκτιους σταθμούς επιτήρησης.

Η Τουρκία εξέδωσε παράνομη NAVTEX που δεσμεύει περιοχή στην ελληνική υφαλοκρηπίδα έως τις 15 Σεπτεμβρίου, στην οποία η Ελλάδα απάντησε άμεσα με αντι-NAVTEX.

Η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία τόνισε ότι οι τουρκικές έρευνες επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα και ότι η έκδοση οδηγιών ασφαλείας σε αυτήν την περιοχή ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα, καθιστώντας την τουρκική NAVTEX άκυρη. Snapshot powered by AI

Παραμένει στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλορίζου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara», το οποίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να πραγματοποιεί έρευνες, εν αντιθέσει με χθες που παρουσίασε σχετική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποτυπώσεις από το στίγμα του σκάφους, σήμερα κινείται με μια μέση ταχύτητα περίπου 7 κόμβων, έχοντας βορειοδυτική κατεύθυνση πράγμα που σημαίνει ότι δεν διενεργεί έρευνες.

Αντίθετα, χθες (1/9) κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα (σ.σ.: περίπου 1 κόμβο), το οποίο σημαίνει ότι εκτελούσε κάποιου είδους εργασίες.

Το σκάφος «Tubitak Marmara» παρατηρείται διακριτικά από σκάφη του λιμενικού και από τους παράκτιους σταθμούς επιτήρησης.

Η παράνομη τουρκική NAVTEX και η άμεση «απάντηση» της Ελλάδας

Το τουρκικό σκάφος απέπλευσε από τη Μαρμαρίδα δεσμεύοντας περιοχή πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με την ελληνική πλευρά να «απαντά» άμεσα με αντι-NAVTEX. Η απάντηση από την Αθήνα δόθηκε ήδη από το βράδυ της 31ης Αυγούστου, πριν ακόμη το τουρκικό ερευνητικό εγκαταλείψει τις ακτές της Μαρμαρίδας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε την αντί-NAVTEX 1036/26 (312050 UTC AUG 26). Το μήνυμα ξεκαθαρίζει πως ο σταθμός της Αττάλειας ενήργησε χωρίς καμία εξουσιοδότηση, τονίζοντας ρητά ότι τμήμα των ερευνών που εξαγγέλθηκαν επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπου απαιτείται ειδική άδεια από την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, η ελληνική πλευρά υπενθύμισε πως ο συντονισμός της ναυσιπλοΐας και η έκδοση οδηγιών ασφαλείας στη συγκεκριμένη ζώνη ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του σταθμού Ηρακλείου, κάτι που καθιστά την τουρκική navtex παράνομη και άκυρη.

Ανέβασε τους τόνους ο Ερντογάν

Η τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των αντιδράσεων της Άγκυρας, που δεν είδε με... καλό μάτι το Νέο Χωροταξικό. Στο πλαίσιο αυτό, κι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κούνησε για μία ακόμα φορά το δάχτυλο στην Ελλάδα, μιλώντας εκ νέου για τον εξοπλισμό των στρατιωτικών νησιών.

«Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός αλλά δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος», είπε χαρακτηριστικά Ταγίπ Ερντογάν απαντώντας σε σχετική ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου.

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