Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Δείτε τους αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

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Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
ΕΛΛΑΔΑ
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία ευρώ 1.0000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 9,14,19,21,35 και Τζόκερ ο αριθμός 13 .

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Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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