Τραμπ: «Πιθανότατα» θα δεχτεί πίσω τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν αποφασίσει το δικαστήριο

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει ξανά την πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN, Politico και MS NOW στον Λευκό Οίκο, αν το δικαστήριο αποφανθεί κατά της απαγόρευσης.

Τα τρία μέσα ενημέρωσης αποκλείστηκαν για δημοσίευση «ψευδών ειδήσεων» και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία για την ελευθερία του Τύπου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο δικαστής που θα αποφασίσει δεν είναι ιδιαίτερα δίκαιος, αλλά τόνισε ότι θα σεβαστεί την απόφαση.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και ότι η διοίκησή του έχει το δικαίωμα να τις αντιμετωπίζει.

Επισήμανε ότι τα μέσα είχαν δηλώσει πως δεν θα τον καλύψουν στη Νέα Υόρκη, αλλά τελικά βρέθηκαν εκεί. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι «πιθανότατα» να δεχτεί στον Λευκό Οίκο τους δημοσιογράφους στους οποίους απαγόρευσε την πρόσβαση, αν η δικαστική απόφαση αποφανθεί κατά της εντολής του.

Σε ερώτηση που δέχτηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, στα πλαίσια των συζητήσεων στον ΟΗΕ, δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν θα επιτρέψει ξανά την είσοδο στα τρία μέσα ενημέρωσης, στην περίπτωση που το περιφερειακό δικαστήριο αποφανθεί εναντίον του.

Πρόκειται για το CNN, το Politico και το MS NOW που κατηγορήθηκαν ότι δημοσιεύουν «ψευδείς ειδήσεις» και αφαιρέθηκαν οι διαπιστεύσεις εισόδου στον Λευκό Οίκο από τους δημοσιογράφους. Τα τρία μέσα στη συνέχεια προσέφυγαν στη Διακιοσύνη κατά της απόφασης Τραμπ, επικαλούμενοι την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που αφορά στην ελευθερία του Τύπου.

Απαντώντας στην ερώτηση, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι «πιθανότατα» θα τους δεχτεί πίσω, εφόσον είναι απόφαση του δικαστηρίου, ωστόσο σχολίασε ότι «δεν πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δίκαιο δικαστή».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλές ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες αποτελούν «κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επομένως έχουμε το δικαίωμα να τις εξαλείψουμε». Εξηγώντας τι εννοεί για τα «fake news» αναφέρθηκε σε θέματα δηλώσεων για τον πόλεμο και τις ένοπλες δυνάμεις, δηλώνοντας ότι έχουν πηγές, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν.

Επιπλέον σχολίασε ότι τα δημοσιογραφικά μέσα είχαν δηλώσει ότι δεν θα τον κάλυπταν στη Νέα Υόρκη, ωστόσο «είναι εδώ».

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