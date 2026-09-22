Μακάβριo θέαμα: Εισβολή νεκροφόρας σε γήπεδο - Τρία χρόνια μετά βρήκαν τους δράστες

Snapshot Πέντε άνδρες κατηγορούνται για την εισβολή νεκροφόρας και άλλου αυτοκινήτου σε γήπεδο κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα το 2023.

Η εισβολή έγινε βίαια, με τα δύο αυτοκίνητα να σπάνε φράγμα και να σταθμεύουν στη σέντρα του γηπέδου, θέτοντας σε κίνδυνο παίκτες και φιλάθλους.

Μασκοφόροι άνδρες πέταξαν φυλλάδια στον αγωνιστικό χώρο πριν απομακρυνθούν με ταχύτητα.

Ο αγώνας διακόπηκε στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-1 λόγω του περιστατικού.

Οι πέντε κατηγορούμενοι πρόκειται να εμφανιστούν στο Ειρηνοδικείο του Σάντερλαντ και Σάουθ Τάινσαϊντ για βαριές κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Πέντε άνδρες κατηγορήθηκαν, μετά από σχεδόν τρία χρόνια για την είσοδο μιας νεκροφόρας και ενός ακόμα αυτοκινήτου, σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο, στην Αγγλία.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη το 2023 κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα μεταξύ των Dunston UTS και Gateshead, έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, αφού δημοσιεύτηκαν βίντεο που έδειχναν τη νεκροφόρα να εισβάλλει στο γήπεδο.

Five men charged after hearse driven onto football pitch pic.twitter.com/Jk0EKwfytP — The Sun (@TheSun) September 22, 2026

Οι οπαδοί παρακολούθησαν τα δύο αυτοκίνητα να σπάνε ένα φράγμα και να σταθμεύουν στη σέντρα του γηπέδου.

Στη συνέχεια, μασκοφόροι άνδρες βγήκαν από το νεκροφόρα, και μπήκαν σε ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε στροφές και πέταξε φυλλάδια στον αγωνιστικό χώρο, πριν απομακρυνθεί με μεγάλη ταχύτητα.

Τέσσερα άτομα φέρεται να άνοιξαν με τη βία τις πύλες του σταδίου πριν εισέλθουν με δύο αυτοκίνητα στον αγωνιστικό χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τόσο των παικτών των δύο ομάδων όσο και των φιλάθλων που παρευρίσκονταν.

Ο αγώνας διακόπηκε λίγο μετά το ημίχρονο, με το σκορ να είναι 1-1.

Και οι πέντε πρόκειται να εμφανιστούν στο Ειρηνοδικείο του Σάντερλαντ και του Σάουθ Τάινσαϊντ είτε την Τετάρτη είτε την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας.

Πρόκειται για τον 43χρονο Καρλ Μπάρον, τον Ίαν Μπόντι 44 ετών, τον 31χρονο Ντάρεν Κέι, τον 54χρονο Γκράχαμ Ράδερφορντ και τον Τζον Ράιτ, 42 ετών. Όλοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.