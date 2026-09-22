AXIOS: Αραβική διαμεσολάβηση για συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν - Το δίλημμα Τραμπ για συμφωνία ή αφανισμό

Εντατικές παρασκηνιακές επαφές στη Νέα Υόρκη καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τους επτά μήνες - Συνάντηση Τραμπ με εκπροσώπους εννέα αραβικών κρατών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

AXIOS: Αραβική διαμεσολάβηση για συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν - Το δίλημμα Τραμπ για συμφωνία ή αφανισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αραβικές χώρες διαμεσολαβούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με το Ιράν, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ραντεβού.
  • Ο Τραμπ θέτει το δίλημμα «συμφωνία ή πλήρης αφανισμός» για την Ισλαμική Δημοκρατία και προαναγγέλλει ότι η απόφαση θα επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι η ιρανική ηγεσία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και η εκλογική διαδικασία δεν επηρεάζει τη στάση του απέναντι στο Ιράν.
  • Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν για παραβιάσεις στο Στενό του Ορμούζ και καλεί τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει την αμερικανική εκστρατεία πίεσης κατά της Τεχεράνης.
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Έντονη διπλωματική κινητικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς αραβικές χώρες διαμεσολαβούν ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με στόχο τη διοργάνωση μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με το AXIOS η διεθνής σύνοδος προσφέρει στα κράτη του Κόλπου μια σπάνια ευκαιρία για να σπάσει το αδιέξοδο ενός πολέμου που πλησιάζει τους επτά μήνες χωρίς καμία ορατή ένδειξη αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που συμμετέχει στις επαφές. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στο NBC, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε μια συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη, επειδή πιστεύει ότι ο διάλογος είναι αναγκαίος για την επίλυση προβλημάτων, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη κάποιο ραντεβού.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται την Τρίτη με εκπροσώπους εννέα αραβικών χωρών που πιέζουν για άμεση εκτόνωση της σύγκρουσης και επίτευξη συμφωνίας. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε το πρωί της Τρίτης συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος διατηρεί ρόλο κλειδί στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Συμφωνία ή πλήρης αφανισμός»

Στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ επανέλαβε όσα είχε δηλώσει στο Axios, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση»: είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να προχωρήσει στον ολοκληρωτικό αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. «Θα το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα το πετύχουμε και μάλιστα γρήγορα», υπογράμμισε. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν έχει νόημα για την Τεχεράνη να αρνείται έναν συμβιβασμό, θεωρώντας ότι η ιρανική ηγεσία απλώς περιμένει να δει το αποτέλεσμα της επερχόμενης κάλπης. «Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Θα βρίσκομαι εδώ για άλλα δυόμισι χρόνια. Δεν έδωσα και δεν πρόκειται να δώσω καμία σημασία στις εκλογές σε ό,τι αφορά το Ιράν. Δεν περνά καν από το μυαλό μου. Το μόνο που μετρά είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μάχη των Στενών του Ορμούζ και η διεθνής πίεση

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε συνολικά τη στρατιωτική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι προηγούμενοι πρόεδροι αγνοούσαν την ιρανική απειλή επί σειρά ετών. Όπως σημείωσε, αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο για συμφωνία, ανέλαβε δράση ώστε ούτε οι ΗΠΑ ούτε κανένα άλλο έθνος να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με μια τέτοια καταστροφική κρίση.

Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία πλήττοντας εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ. Κι όμως, όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις καταφέρνουν να συνοδεύουν δεκάδες πετρελαιοφόρα έξω από τα στενά κάθε βράδυ. Με αυτή τη βάση, κάλεσε όλες τις χώρες να συστρατευθούν στην εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να εμφανιστεί ενωμένη.

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