Ερντογάν στον ΟΗΕ: Ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνώριση του ψευδοκράτους

Όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνώριση του ψευδοκράτους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ερντογάν ζήτησε τη διεξαγωγή Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης στην περιοχή.
  • Ζήτησε την αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων.
  • Υποστήριξε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταστεί ανίκανα να εκπληρώσουν την αποστολή τους και ζήτησε μεταρρύθμιση του οργανισμού.
  • Τόνισε τον ρόλο της Τουρκίας ως σταθερού παράγοντα στην Ευρώπη και την ανάγκη να μην αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.
  • Καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
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Μηνύματα σε Αθήνα και Λευκωσία, αναφορές στη Γάζα, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία περιελάμβανε μεταξύ άλλων η ομιλία του Τούρκου προέδρου, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δεν έλειψε βέβαια για ακόμη μια φορά και η σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ.

Αρχικά αναφερόμενος στη συμφωνία της Μέκκας τόνισε: «Μέσω αυτής της αμυντικής συμμαχίας που συνάψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ενισχύσαμε την ενότητά μας και θέσαμε ως στόχο μας την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής».

Για τα Στενά του Ορμούζ τόνισε: Πρέπει να διατηρηθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ενώ οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές

Ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο

«Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνω σήμερα για ακόμη μία φορά την έκκληση που έχω απευθύνει στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Τι είπε για την Κύπρο

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγω για απομόνωση των Τουρκοκυπρίων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε: Η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστούν και η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υπόκεινται πρέπει να τερματιστεί. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος.

«Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταστεί ανίκανα να εκπληρώσουν αυτό το καθήκον».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε πως τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζονται μεταρρύθμιση:

Αυτή η σκηνή, η οποία θα έπρεπε να μας σοκάρει όλους, μας λέει τα εξής: Τα Ηνωμένα Έθνη, που ιδρύθηκαν πριν από 81 χρόνια για την προστασία της ειρήνης και της ασφάλειας, έχουν καταστεί, ανίκανα να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Ο οργανισμός συνεχίζει να αιμορραγεί. Όσοι στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο, το Σουδάν και άλλες περιοχές κρίσης έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στα Ηνωμένα Έθνη είναι βαθιά απογοητευμένοι. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι μια μέρα όλοι θα πρέπει να στραφούν στην κοινή συνείδηση ​​της ανθρωπότητας.

Σήμερα μπορεί να νιώθουμε ασφαλείς, ευημερούντες και προστατευμένοι. Μπορεί να ζούμε άνετα μακριά από ζώνες συγκρούσεων και περιοχές κρίσης. Αλλά κανείς μας δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας βρει. Ως εκ τούτου, θεωρώ εξαιρετικά εύστοχο το θέμα της φετινής Γενικής Συνέλευσης, που επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο διεθνές σύστημα. Υποστηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του «Ηνωμένα Έθνη 80». Αναμένουμε ότι αυτή η βούληση για μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί και κατά την επόμενη θητεία του Γενικού Γραμματέα.

Η Τουρκία στην Ευρώπη

«Η Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί, για να το πούμε έτσι, ένα νησί σταθερότητας εν μέσω των συγκρούσεων, χάρη στην αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της και στην οικονομία της που αντέχει στις κρίσεις. Η χώρα μας, ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, αναλαμβάνει σημαντικούς ρόλους στη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας της ηπείρου. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έχει καταστεί ένα συγκεκριμένο σύμβολο της αποφασιστικότητάς μας όσον αφορά την κοινή μας ασφάλεια. Μια Ευρώπη από την οποία η Τουρκία αποκλείεται από την αρχιτεκτονική ασφάλειας, που θα είναι ισχυρότερη, ασφαλέστερη... Ας το πω ξεκάθαρα: αυτό δεν είναι δυνατό», σημείωσε επίσης.

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