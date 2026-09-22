Συνάντηση Γεραπετρίτη με Ραχμάν στον ΟΗΕ – Στο επίκεντρο η ελληνική προεδρία του ΣΑ

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Χαλιλούρ Ραχμάν, στη Νέα Υόρκη.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την 1η Οκτωβρίου για δεύτερη φορά στη θητεία της ως μη μόνιμο μέλος.

Η Αθήνα υποστηρίζει τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και την πολυμερή συνεργασία και τη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ΟΗΕ.

Η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας λαμβάνει χώρα σε περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων και είναι η τελευταία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της χώρας. Snapshot powered by AI

Με τον πρόεδρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Χαλιλούρ Ραχμάν, συναντήθηκε τη Δευτέρα (21/9) στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι ελληνικές προτεραιότητες ενόψει της ανάληψης, από την 1η Οκτωβρίου, της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα προεδρεύσει του Συμβουλίου για δεύτερη φορά κατά τη διετή θητεία της ως μη μόνιμο μέλος, μετά την προηγούμενη προεδρία της τον Μάιο του 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, τονίζοντας την ετοιμότητα της Αθήνας να συμβάλει στις σχετικές προσπάθειες.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην πολυμερή συνεργασία και στη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες.

Η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων και αποτελεί τη δεύτερη και τελευταία ελληνική προεδρία κατά την τρέχουσα θητεία της χώρας στο Συμβούλιο.