ΗΠΑ: «Κλείνουν» όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρίες από Τετάρτη - Κυρώσεις σε όποιον εξυπηρετήσει

Snapshot Από τις 23 Σεπτεμβρίου, όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα απαγορευτούν διεθνώς, με αυστηρές κυρώσεις σε όσους τις εξυπηρετούν.

Οι ξένοι φορείς που παρέχουν καύσιμα, υπηρεσίες προσγείωσης ή πωλούν εισιτήρια σε ιρανικά αεροσκάφη θα αποκλειστούν από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρεις τράπεζες σε Αίγυπτο, Τουρκία και Ρωσία που διευκόλυναν συναλλαγές με το Ιράν.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών στοχεύει ξένους «διευκολυντές» των ιρανικών αεροπορικών δραστηριοτήτων, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες στις επιχειρήσεις τους.

Τουρκικές και ιρακινές αρχές ήδη περιορίζουν ή απαγορεύουν ιρανικές πτήσεις ως αποτέλεσμα των κυρώσεων. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι όλες οι ιρανικές εμπορικές αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο θα κλείσουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, και προειδοποίησε πως οποιοσδήποτε διεθνής κόμβος εξυπηρετήσει θα αντιμετωπίσει πλήρη αποκλεισμό από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.

Οι ξένοι φορείς εκμετάλλευσης δεν μπορούν να ανεφοδιάσουν τα αεροσκάφη, να παρέχουν εγκαταστάσεις προσγείωσης ή να πουλήσουν εισιτήρια επιβατών χωρίς να διακινδυνεύσουν την πρόσβασή τους σε εκκαθάριση δολαρίων.

«Στις 23 Σεπτεμβρίου, όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα κλείσουν σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μπέσεντ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, περιγράφοντας ευρείες δευτερεύουσες κυρώσεις με στόχο την απομόνωση του δικτύου πολιτικής αεροπορίας της Τεχεράνης.

Bessent on Iran:



On September 23, all Iranian airlines will be shut down around the world.



How do we do that? If they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar… pic.twitter.com/pX5wfEobV3 — Clash Report (@clashreport) September 21, 2026

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε επίσης ότι έχουν επιβάλει κυρώσεις σε τρεις τράπεζες: το υποκατάστημα της Banque Misr στο Ντουμπάι, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Αιγύπτου, της Golden Global Yatirim Bankasi της Τουρκίας και της VTB Bank, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας.

Τόνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών κινείται συστηματικά για να στοχεύσει ξένους «διευκολυντές», προειδοποιώντας τις διεθνείς εταιρείες ότι η συνέχιση της συναλλαγής με το Ιράν αποτελεί ένα «γεγονός σε επίπεδο εξαφάνισης» για τις επιχειρήσεις τους.

«Έχουμε εντοπίσει όσους διευκολύνουν αυτές τις δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουν και οι ίδιοι ποιοι είναι, και θα βάλουμε ένα τέλος σε αυτό», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχουν κάνει κάτι στην Κίνα, ο Μπέσεντ απάντησε: «Ναι, το κάναμε. Και με πολλές χώρες, είναι προτιμότερο να γίνονται διακριτικές συζητήσεις πίσω από τα παρασκήνια παρά να γίνονται δημόσιες δηλώσεις. Και οι Κινέζοι, καθώς και οι κινεζικές χρηματοπιστωτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή Pan της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας (PBOC), έχουν συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία.»

Αυτό το ευρύ αεροπορικό εμπάργκο αποτελεί τεράστια κλιμάκωση στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Economic Fury» του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν απαντήσει στους ισχυρισμούς αυτούς του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη η Turkish Airlines αναστέλλει όλες τις πτήσεις προς Ιράν τουλάχιστον έως τον Μάρτιο του 2027, ενώ και το Ιράκ κινείται προς την απαγόρευση των ιρανικών αερομεταφορέων.