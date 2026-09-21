Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

Επτακομματική Βουλή διαφαίνεται από τη νέα έρευνα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά δέκα μονάδων στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 24,3%.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εκτός Βουλής με ποσοστό μόλις 2%.
  • ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΕΛΑΣ είναι τα κόμματα που μπαίνουν στην επτακομματική Βουλή.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται πιο αξιόπιστος πολιτικός αρχηγός με 27%
  • Το πρόγραμμα της ΝΔ κρίνεται ως το πιο αξιόπιστο από τους ερωτηθέντες με 23%.
Snapshot powered by AI

Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ παρουσιάζει και η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.

Σε ερώτηση για την αξιοπιστία των πολιιτκών αρχηγών το 27% απάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 14,5 τον Αλέξη Τσίπρα και το 12,5 τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο το 40% των ερωτηθέντων απάντησε Κανένας. Σε ανάλογο ερώτημα για την αξιοπιστία των κομματικών προγραμμάτων αυτό της ΝΔ προηγείται με 23%.

Σε ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22%.

Στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 24,3

ΣΥΡΙΖΑ 2

ΠΑΣΟΚ 11,1

ΚΚΕ 6,2

Ελληνική Λύση 6,4

Νίκη 1,3

Πλεύση Ελευθερίας 3,5

ΜέΡΑ25 2,6

Φωνή Λογικής 2,2

Ελπίδα – Μαρία Καρυστιανού 3,1

ΕΛΑΣ 14,4

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: 10 ερωταπαντήσεις για τους ελέγχους σε ιατρεία και κέντρα αισθητικής

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στη Βαρκελώνη: Απαγωγή στη μέση του δρόμου - Μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς οι δράστες

20:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας» - 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις ΗΠΑ

20:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλιμακώνεται η διαμάχη Τραμπ με ΜΜΕ - Καμία τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Φιντάν για F-35 στην Τουρκία: Παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου - «Δεν τον μετακίνησα και σήμερα τον έχω ντυμένο γαμπρό»

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Περσικό: Προελαύνουν οι Χούθι στην Υεμένη – Ο Τραμπ δεν παρεμβαίνει υπέρ του Ριάντ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Η πιο σουρεαλιστική σύλληψη και το περουκίνι - Το viral βίντεο

20:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Παρί και Βιλερμπάν

20:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: «Κλειδώνει» στο 25% η αύξηση - Μέχρι 300 ευρώ πάνω θα δουν ορισμένοι δικαιούχοι

19:55ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Μυελού των Οστών - Πρωτιά στη ζωή για το όραμα ελπίδας

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Εφιαλτική παραδοχή - Σε «απόσταση αναπνοής» ο κύριος ύποπτος, πουλούσε ναρκωτικά

19:37LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Google: Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ από αρχή προστασίας δεδομένων στην Ε.Ε. 

19:25LIFESTYLE

Η ώρα του «GNTM» έφτασε – Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακά πλάνα: Γαλλίδα σχοινοβάτης, χωρίς ζώνη ασφαλείας περπατάει 400μ. στον «αέρα»

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Είμαστε σκιές του εαυτού μας» κατέθεσε μητέρα θύματος - Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου - «Δεν τον μετακίνησα και σήμερα τον έχω ντυμένο γαμπρό»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι θα συμβεί στην Αττική

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

15:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία και ψυχρό μέτωπο από βόρεια Ιταλία θα επηρεάσουν την Ελλάδα

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Φιντάν για F-35 στην Τουρκία: Παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

19:37LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία στον Λυκαβηττό με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

20:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: «Κλειδώνει» στο 25% η αύξηση - Μέχρι 300 ευρώ πάνω θα δουν ορισμένοι δικαιούχοι

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του GFS για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν πάντα στο ανάμεσα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ