Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά δέκα μονάδων στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 24,3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εκτός Βουλής με ποσοστό μόλις 2%.

ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΕΛΑΣ είναι τα κόμματα που μπαίνουν στην επτακομματική Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται πιο αξιόπιστος πολιτικός αρχηγός με 27%

Το πρόγραμμα της ΝΔ κρίνεται ως το πιο αξιόπιστο από τους ερωτηθέντες με 23%. Snapshot powered by AI

Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ παρουσιάζει και η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.

Σε ερώτηση για την αξιοπιστία των πολιιτκών αρχηγών το 27% απάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 14,5 τον Αλέξη Τσίπρα και το 12,5 τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο το 40% των ερωτηθέντων απάντησε Κανένας. Σε ανάλογο ερώτημα για την αξιοπιστία των κομματικών προγραμμάτων αυτό της ΝΔ προηγείται με 23%.

Σε ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22%.

Στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 24,3

ΣΥΡΙΖΑ 2

ΠΑΣΟΚ 11,1

ΚΚΕ 6,2

Ελληνική Λύση 6,4

Νίκη 1,3

Πλεύση Ελευθερίας 3,5

ΜέΡΑ25 2,6

Φωνή Λογικής 2,2

Ελπίδα – Μαρία Καρυστιανού 3,1

ΕΛΑΣ 14,4