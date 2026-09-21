Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά
Επτακομματική Βουλή διαφαίνεται από τη νέα έρευνα
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά δέκα μονάδων στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 24,3%.
- Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εκτός Βουλής με ποσοστό μόλις 2%.
- ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΕΛΑΣ είναι τα κόμματα που μπαίνουν στην επτακομματική Βουλή.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται πιο αξιόπιστος πολιτικός αρχηγός με 27%
- Το πρόγραμμα της ΝΔ κρίνεται ως το πιο αξιόπιστο από τους ερωτηθέντες με 23%.
Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ παρουσιάζει και η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.
Σε ερώτηση για την αξιοπιστία των πολιιτκών αρχηγών το 27% απάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 14,5 τον Αλέξη Τσίπρα και το 12,5 τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο το 40% των ερωτηθέντων απάντησε Κανένας. Σε ανάλογο ερώτημα για την αξιοπιστία των κομματικών προγραμμάτων αυτό της ΝΔ προηγείται με 23%.
Σε ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22%.
Στην πρόθεση ψήφου:
ΝΔ 24,3
ΣΥΡΙΖΑ 2
ΠΑΣΟΚ 11,1
ΚΚΕ 6,2
Ελληνική Λύση 6,4
Νίκη 1,3
Πλεύση Ελευθερίας 3,5
ΜέΡΑ25 2,6
Φωνή Λογικής 2,2
Ελπίδα – Μαρία Καρυστιανού 3,1
ΕΛΑΣ 14,4