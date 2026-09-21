Μαντλίν ΜακΚάν: Εφιαλτική παραδοχή - Σε «απόσταση αναπνοής» ο κύριος ύποπτος, πουλούσε ναρκωτικά

Snapshot Ο Κριστιάν Μπρούκνερ παραδέχτηκε ότι πουλούσε ναρκωτικά σε απόσταση 150 μέτρων από το σημείο εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν το 2007.

Ο Μπρούκνερ ισχυρίζεται ότι η αστυνομία τον θέλει να ενοχοποιήσει για την υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν, ενώ αρνείται κάθε σχέση με το γεγονός.

Ο ύποπτος είχε σταματηθεί τρεις φορές από την αστυνομία ενώ προσπαθούσε να φύγει γρήγορα από την περιοχή εκείνη την περίοδο.

Ο Μπρούκνερ χαρακτηρίστηκε κύριος ύποπτος από τις γερμανικές και πορτογαλικές αρχές το 2020, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Αποφυλακίστηκε το 2023 μετά την έκτιση ποινής για βιασμό μιας 72χρονης στην Πορτογαλία το 2005. Snapshot powered by AI

Σε μία αιφνιδιαστική τροπή στην υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, ο Γερμανός βασικός ύποπτος Κριστιάν Μπρούκνερ, παραδέχεται ότι πωλούσε ναρκωτικά σε απόσταση 150 μέτρων από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η μικρή, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι τον σταμάτησε η αστυνομία τρεις φορές καθώς προσπαθούσε να φύγει γρήγορα από την περιοχή.

Ο καταδικασμένος για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων Κρίστιαν Μπρούκνερ, 49 ετών, είχε μέχρι τώρα κρατήσει μυστική την τοποθεσία του όταν η ΜακΚαν εξαφανίστηκε από ένα τουριστικό διαμέρισμα στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007.

O Kρίστιαν Μπρούκνερ

Ωστόσο, παραδέχτηκε στην εφημερίδα «Mail on Sunday» ότι βρισκόταν περίπου 150 μέτρα μακριά από το θέρετρο — ισχυριζόμενος ότι προηγουμένως «έμεινε σιωπηλός επειδή η αστυνομία θέλει να με ενοχοποιήσει για την υπόθεση της Μάντι».

«Ήμουν στην παραλία, όχι μακριά από το ξενοδοχείο της Μάντι, και πουλούσα ναρκωτικά», είπε ο Μπρούκνερ, ο οποίος είχε αρχικά χαρακτηριστεί το 2020 ως ο κύριος ύποπτος, αλλά δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες. «Είχα πάει στην Ισπανία και είχα μεταφέρει λαθραία το μαριχουάνα στην Πορτογαλία. Με σταμάτησε μάλιστα η αστυνομία τρεις φορές στο δρόμο, ενώ έψαχναν τη Μάντι.»

Ο Μπρούκνερ, ο οποίος καταδικάστηκε το 1994 ως έφηβος για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, εξακολουθεί να επιμένει ότι οι αστυνομικοί θέλουν να του φορτώσουν την ευθύνη για την εξαφάνιση της ΜακΚαν.«Δεν έχω καμία σχέση με την εξαφάνιση του κοριτσιού», υποστήριξε.

«Θα χαιρόμουν αν η Μάντι εμφανιζόταν αύριο· τότε όλοι θα καταλάβαιναν αμέσως ότι όλα όσα έχουν εναντίον μου είναι και ήταν σκηνοθετημένα. Αλλά αυτό μάλλον δεν θα συμβεί, οπότε παραμένω ο κύριος ύποπτος.»

Οι γερμανικές αρχές χαρακτήρισαν για πρώτη φορά τον Μπρούκνερ ως κύριο ύποπτο το 2020. Αργότερα, και οι πορτογαλικές αρχές τον χαρακτήρισαν ύποπτο.

Αποφυλακίστηκε πέρυσι, αφού εξέτισε ποινή επτά ετών για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας στην Πορτογαλία το 2005.

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