Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

Νέα καταγγελία για κέντρο αισθητικής

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες μετά από αναίμακτη βλεφαροπλαστική που της έκανε ειδικευόμενος γιατρός.
  • Το κέντρο αισθητικής όπου έγινε η επέμβαση λειτουργούσε παράνομα και τα άτομα που το διηύθυναν δεν είχαν ιατρική ιδιότητα.
  • Η «κλινική» έκλεισε, αλλά τα ίδια πρόσωπα άνοιξαν νέα παράνομη δομή με διαφορετικό όνομα.
  • Από τις 18 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 6.111 καταγγελίες σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας μέσω της εφαρμογής Medwatch.
  • Υπάρχουν 142 κέντρα με σοβαρές παραβάσεις που πρέπει να ερευνηθούν, ενώ 589 δομές έχουν λιγότερο σοβαρές παραβάσεις.
Snapshot powered by AI

Μία νέα καταγγελία για ανεπανόρθωτες βλάβες από αναίμακτη βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Την καταγγελία έφερε στο φως το ERTnews και αφορά γυναίκα που τον Ιούνιο του 2024 επισκέφθηκε κέντρο αισθητικής, στο οποίο υποβλήθηκε στην αναίμακτη βλεφαροπλαστική.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γυναίκα: «Με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό, εγώ ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα επισκέφθηκα τον χώρο για αυτό τον δωρεάν καθαρισμό. Με συμβούλεψε για τους μαύρους κύκλους να κάνω μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική, η οποία γίνεται με ένα μηχάνημα που σε καίει κάτω από τα μάτια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν; Με έκαψε, στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι ο κύριος (...) ήταν ένας απλός ειδικευόμενος γιατρός που την περίοδο εκείνη τον Ιούνιο του 2024 δεν είχε καν ορκιστεί ως γιατρός».

Από την έρευνα στον χώρο προέκυψε ότι τα άτομα που τον διηύθυναν δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα, παρόλα αυτά συστήνονταν ως γιατροί.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος της γυναίκας Όθωνας Παπαδόπουλος: «Η συγκεκριμένη 'κλινική' διέκοψε τη λειτουργία της, έκλεισε, αλλά τα ίδια ακριβώς πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση, όπου συνίστησαν νέα 'κλινική', με άλλη επωνυμία. Η δραστηριότητά τους συνεχίζεται παράνομα μέχρι και σήμερα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την εφαρμογή Medwatch από τις 18 Σεπτεμβρίου, έχουν γίνει 6.111 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Οι κόκκινες δομές, δηλαδή τα κέντρα που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν είναι 142. Με κίτρινο χρώμα είναι 589 δομές και με περιεχόμενα 12.496.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Εφιαλτική παραδοχή - Σε «απόσταση αναπνοής» ο κύριος ύποπτος, πουλούσε ναρκωτικά

19:37LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Google: Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ από αρχή προστασίας δεδομένων στην Ε.Ε. 

19:25LIFESTYLE

Η ώρα του «GNTM» έφτασε – Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακά πλάνα: Γαλλίδα σχοινοβάτης, χωρίς ζώνη ασφαλείας περπατάει 400μ. στον «αέρα»

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Είμαστε σκιές του εαυτού μας» κατέθεσε μητέρα θύματος - Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πότε η τάση για υγιεινή διατροφή γίνεται εμμονή: Τι λένε ειδικοί για την ορθορεξία

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Παραμένω καγκελάριος – Έχω τη στήριξη του κόμματός μου

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

18:45ANNOUNCEMENTS

The Ellinikon Sports Park: Λαμπερά εγκαίνια για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο άθλησης

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική αποστολή – Στο επίκεντρο οι οικογένειες των θυμάτων και η διερεύνηση της υπόθεσης

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ANIMASYROS 2026: Μία εβδομάδα γεμάτη animation στη Σύρο

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνέλαβαν 13χρονο για διακίνηση μεταναστών στη Γαύδο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική η ατζέντα Τραμπ αυτή την εβδομάδα: Συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο και ομιλία στον ΟΗΕ χωρίς συμμάχους

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο εστιάσης στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Βουρκωμένη κατέθεσε η Άλμα Λάττα, μητέρα της Κλαούντια - Λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι θα συμβεί στην Αττική

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

15:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία και ψυχρό μέτωπο από βόρεια Ιταλία θα επηρεάσουν την Ελλάδα

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία στον Λυκαβηττό με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

07:30LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση του γιου της Σίντι Κρόφορντ πριν πεθάνει

13:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν πάντα στο ανάμεσα»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο στον Αγιόκαμπο

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του GFS για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει»

13:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την Γάκα - Πώς γνωρίστηκε με τον τραγουδιστή

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Σκανδιναβίας ρίχνει έως και 10 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ