Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

Snapshot Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες μετά από αναίμακτη βλεφαροπλαστική που της έκανε ειδικευόμενος γιατρός.

Το κέντρο αισθητικής όπου έγινε η επέμβαση λειτουργούσε παράνομα και τα άτομα που το διηύθυναν δεν είχαν ιατρική ιδιότητα.

Η «κλινική» έκλεισε, αλλά τα ίδια πρόσωπα άνοιξαν νέα παράνομη δομή με διαφορετικό όνομα.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 6.111 καταγγελίες σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας μέσω της εφαρμογής Medwatch.

Υπάρχουν 142 κέντρα με σοβαρές παραβάσεις που πρέπει να ερευνηθούν, ενώ 589 δομές έχουν λιγότερο σοβαρές παραβάσεις. Snapshot powered by AI

Μία νέα καταγγελία για ανεπανόρθωτες βλάβες από αναίμακτη βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Την καταγγελία έφερε στο φως το ERTnews και αφορά γυναίκα που τον Ιούνιο του 2024 επισκέφθηκε κέντρο αισθητικής, στο οποίο υποβλήθηκε στην αναίμακτη βλεφαροπλαστική.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γυναίκα: «Με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό, εγώ ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα επισκέφθηκα τον χώρο για αυτό τον δωρεάν καθαρισμό. Με συμβούλεψε για τους μαύρους κύκλους να κάνω μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική, η οποία γίνεται με ένα μηχάνημα που σε καίει κάτω από τα μάτια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν; Με έκαψε, στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι ο κύριος (...) ήταν ένας απλός ειδικευόμενος γιατρός που την περίοδο εκείνη τον Ιούνιο του 2024 δεν είχε καν ορκιστεί ως γιατρός».

Από την έρευνα στον χώρο προέκυψε ότι τα άτομα που τον διηύθυναν δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα, παρόλα αυτά συστήνονταν ως γιατροί.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος της γυναίκας Όθωνας Παπαδόπουλος: «Η συγκεκριμένη 'κλινική' διέκοψε τη λειτουργία της, έκλεισε, αλλά τα ίδια ακριβώς πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση, όπου συνίστησαν νέα 'κλινική', με άλλη επωνυμία. Η δραστηριότητά τους συνεχίζεται παράνομα μέχρι και σήμερα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την εφαρμογή Medwatch από τις 18 Σεπτεμβρίου, έχουν γίνει 6.111 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Οι κόκκινες δομές, δηλαδή τα κέντρα που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν είναι 142. Με κίτρινο χρώμα είναι 589 δομές και με περιεχόμενα 12.496.

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