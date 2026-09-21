The Ellinikon Sports Park: Λαμπερά εγκαίνια για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο άθλησης

Το The Ellinikon Sports Park έχει έκταση 287.000 τ.μ. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, 4 γήπεδα ποδοσφαίρου, 2 γήπεδα μπάσκετ, 2 γήπεδα τένις, ανοιχτό στίβο, χώρους άσκησης και ξενώνες για αθλητές

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The Ellinikon Sports Park: Λαμπερά εγκαίνια για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο άθλησης
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  • Το The Ellinikon Sports Park καλύπτει 287.000 τ.μ. και περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, ανοιχτό στίβο, χώρους άσκησης και ξενώνες για αθλητές.
  • Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν πολιτικοί, αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικού κόσμου.
  • Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το πάρκο σημαντικό πνεύμονα για την καθημερινότητα και εφαλτήριο για αθλητικές επιτυχίες στην Αττική.
  • Η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ για προγράμματα μαζικού αθλητισμού και διοργανώσεις στον χώρο.
  • Ανακοινώθηκε στρατηγική συνεργασία με το Mouratoglou Racket Club για ανάπτυξη στο πάρκο στη δεύτερη φάση έργου.
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Μία εντυπωσιακή τελετή, υψηλού συμβολισμού σηματοδότησαν τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν ο πρωθυπουργός, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, ο περιφερειάρχης Αττικής, δήμαρχοι, η αθλητική ηγεσία, αθλητές, ανάμεσά τους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της τοπικής κοινωνίας και των ΜΜΕ.

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Ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA Development Βαγγέλης Χρόνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου

Nikolas Kominis - Studio Kominis

Στον χαιρετισμό του, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Το The Ellinikon Sports Park είναι ένα έργο το οποίο ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, ανήκει τελικά στους κατοίκους ολόκληρης της Αττικής, στους ερασιτέχνες, στους επαγγελματίες αθλητές και τους Παραολυμπιονίκες μας, μία υποδομή την οποία και θα αποκαλούσα έναν σημαντικό «πνεύμονα» για μία καλύτερη καθημερινότητα, αλλά κι ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γήπεδα. Προστίθεται έτσι μία ακόμα «ψηφίδα» στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υλοποιείται αυτή την εποχή στην Ευρώπη. Μία παρέμβαση εμβληματική, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της όσο, θα έλεγα, λόγω της σημασίας που αποκτά, σηματοδοτώντας την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες».

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Ο Πρωθυπουργός και ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου

Το κοινό παρακολούθησε ένα υπερθέαμα μουσικής, εικόνας και ήχου, όπου τις εντυπώσεις έκλεψαν παιδιά από Αθλητικούς Συλλόγους των όμορων, με την ανάπτυξη, Δήμων, που με ένα εντυπωσιακό δρώμενο, με επικεφαλής τον Ολυμπιονίκη, Λευτέρη Πετρούνια, μετέφεραν τον παλμό της γιορτής, της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας στον κόσμο.

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Ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park

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Στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park

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Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου

Nikolas Kominis - Studio Kominis

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου ανέφερε στην ομιλία του: «Αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει αυτό το πάρκο είναι η συνύπαρξη. Του πρωταθλητισμού με την καθημερινή άσκηση. Των αθλητικών συλλόγων με τις οικογένειες. Των παιδιών με τους μεγαλύτερους. Της προσπάθειας με τη χαρά. Αυτό που για χρόνια πολλοί πίστευαν ότι δεν θα γίνει ποτέ, αρχίζει πλέον να γίνεται καθημερινότητα και από τη στιγμή που ένας χώρος γεμίζει ανθρώπους, παύει πραγματικά να ανήκει σε εκείνους που τον σχεδίασαν ή τον κατασκεύασαν. Ανήκει σε εκείνους που τον ζουν. Το Ελληνικό ήταν για όλους εμάς μια υπόσχεση, σήμερα ακούγοντας τις φωνές των παιδιών σε αυτά τα γήπεδα μπορούμε επιτέλους να πούμε: η υπόσχεση αρχίζει να γίνεται ζωή και αυτή η ζωή ανήκει σε όλους».

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Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου

Nikolas Kominis - Studio Kominis

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Η παράδοση του The Ellinikon Sports Park σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αθλητισμό και αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στη νότια Αττική και σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Πρόκειται για μια σύγχρονη, πράσινη και πλήρως προσβάσιμη υποδομή, που δημιουργεί νέες δυνατότητες για αθλητές και πολίτες. Η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει άμεσα στη μίσθωση μέρους του νέου Αθλητικού Πάρκου, ώστε, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, να μεταφέρουμε εδώ δραστηριότητες των αθλητών του στίβου και παράλληλα να αναπτύξουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού και σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Επενδύουμε σε υποδομές σύγχρονες, ασφαλείς και ανοιχτές σε όλους».

Στο πλαίσιο της τελετής των εγκαινίων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, παρέλαβε , το κλειδί των νέων εγκαταστάσεων, που θα στεγάζονται, πλέον, στο The Ellinikon Sports Park.

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Ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, και ο Γιώργος Καπελλάκης Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Nikolas Kominis - Studio Kominis

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε στρατηγική συνεργασία με το Mouratoglou Racket Club, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή brands στον χώρο του αθλητισμού, το οποίο θα αναπτυχθεί στο The Ellinikon Sports Park στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης.

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O Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με τους Άγγελο Μπασινά, Στέλιο Μαλακόπουλο, Αντώνη Νικοπολίδη, Άγγελο Χαριστέα και Τάκη Ξουρή

Nikolas Kominis - Studio Kominis

Το The Ellinikon Sports Park έχει έκταση 287.000 τ.μ. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, 4 γήπεδα ποδοσφαίρου, 2 γήπεδα μπάσκετ, 2 γήπεδα τένις, ανοιχτό στίβο, χώρους άσκησης και ξενώνες για αθλητές, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα παραδοθούν και εγκαταστάσεις υγρού στίβου.

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