Λάρισα: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική για τον αιφνίδιο θάνατο 15χρονου

Το παιδί εντοπίστηκε από τους οικείους του πεσμένο στο πάτωμα και να βγάζει αφρούς από το στόμα, ενώ πέθανε περιμένοντας ασθενοφόρο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Λάρισα: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική για τον αιφνίδιο θάνατο 15χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 15χρονος στην Καρίτσα Λάρισας υπέφερε από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
  • Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια πάχυνση του καρδιακού μυός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.
  • Οι οικείοι του παιδιού ανέφεραν ότι δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας, ενώ η πάθηση ανιχνεύεται μόνο με ειδικές καρδιακές εξετάσεις.
  • Το παιδί βρέθηκε αναίσθητο και με αφρούς από το στόμα, αλλά το ασθενοφόρο έφτασε καθυστερημένα, μετά τον θάνατό του.
  • Οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου.
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Μία σημαντική εξέλιξη σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο ενός 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας, έρχεται να διαλευκάνει την υπόθεση.

Σύμφωνα με το onlarissa, η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Πρόκειται για πάθηση κατά την οποία παρατηρείται πάχυνση του καρδιακού μυ και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδια καρδιακά επεισόδια. Η κύρια αιτία της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας είναι γενετικές μεταλλάξεις που επηρεάζουν τις πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία του καρδιακού μυ.

Οι οικείοι του είχαν δηλώσει ότι δεν έπασχε από προβλήματα υγείας, ωστόσο μία τέτοια πάθηση ανιχνεύεται μέσω ειδικών εξετάσεων της καρδιάς που ενδεχομένως να μην είχαν κάνει στο παιδί το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, η διερεύνηση δεν σταματά στο συγκεκριμένο εύρημα. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με το ertnews, το παιδί ήταν ιδιαίτερα δραστήριο και συμμετείχε σε αθλητικές δραστηριότητες με τους συμμαθητές του.

Στο σχολείο του παιδιού έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του 15χρονου συμμαθητή τους.

Πώς έγινε το τραγικό γεγονός

Όλα ξεκίνησαν κατά τις 9:05 το βράδυ της Κυριακής όταν οι οικείοι του 15χρονου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ότι το 15χρονο παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο. Σε δεύτερη επικοινωνία σχεδόν αμέσως έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Παράλληλα από το κέντρο του ΕΚΑΒ αναζητούνταν διαθέσιμο ασθενοφόρο, το οποίο έφυγε τελικά από τη Λάρισα, καθώς δεν υπήρχε κάποιο άλλο ελεύθερο σε κοντινότερο σημείο. Τελικά έφτασε μετά από περίπου 45 λεπτά, όταν το παιδί είχε ήδη φύγει από τη ζωή, με τον γιατρό και τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Οι ιατρικές πηγές ανέφεραν τις πρώτες ώρες ότι το παιδί ήταν πολύ ανεπτυγμένο για την ηλικία του και δεν είχε ιατρικό ιστορικό.

Τι είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι μία νόσος του καρδιακού μυός που κάνει το τοίχωμα της καρδιάς πιο παχύ από το φυσιολογικό. Έχει συνηθέστερα γενετική βάση. Αυτό σημαίνει ότι οφείλεται σε κάποιο ή κάποια ελαττωματικά γονίδια που κληρονομούνται και κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά.

Συνήθως η διαταραχή αυτή γίνεται εμφανής στην εφηβεία και μπορεί να διαγνωστεί από τα συμπτώματα του ατόμου, από κάποιο φύσημα πού διαπιστώνεται με την ακρόαση της καρδιάς ή από κάποιο παθολογικό, ύποπτο, ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Πολλοί ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια δεν έχουν καθόλου συμπτώματα και ζουν μία φυσιολογική ζωή. Αντίθετα, άλλοι ασθενείς αναπτύσσουν συμπτώματα τα οποία μπορεί να επιδεινώνονται με την πρόοδο και την επιδείνωση της νόσου. Τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία περιλαμβάνουν:

  • πόνος ή αίσθημα βάρους στο στήθος: συμβαίνει κυρίως στην άσκηση, όμως μπορεί να συμβεί και στην ηρεμία μετά πχ. από κατανάλωση μεγάλων γευμάτων
  • δύσπνοια ιδίως στην άσκηση
  • αδυναμία και κόπωση
  • λιποθυμία ή συγκοπή: μπορεί να συμβεί από κάποια σοβαρή αρρυθμία, από ανώμαλη συμπεριφορά των αγγείων κυρίως κατά την κόπωση ή από άλλες αδιευκρίνιστες αιτίες
  • αίσθημα παλμών: μπορεί να προέρχεται από αρρυθμίες όπως κολπική μαρμαρυγή ή κοιλιακές αρρυθμίες
  • αιφνίδιος θάνατος: συμβαίνει από σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες

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