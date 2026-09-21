Γαλλία: Υπόσχεται απάντηση στην απόφαση του Ιράν να κλείσει κέντρο εκμάθησης γαλλικής γλώσσας

Snapshot Η Γαλλία προανήγγειλε αντίδραση στην απόφαση του Ιράν να κλείσει το κέντρο εκμάθησης γαλλικής γλώσσας στην Τεχεράνη.

Το ιρανικό κλείσιμο του κέντρου αποδίδεται σε κατηγορίες για «παράνομες δραστηριότητες» και υπονόμευση της ιρανικής-ισλαμικής κουλτούρας και εθνικής ασφάλειας.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί ένταση στις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης και επίθεσης σε δύο Γάλλους διπλωμάτες από τις ιρανικές αρχές.

Η Γαλλία απάντησε στην απαγόρευση εργασίας των διπλωματών της στο Ιράν με απέλαση δύο ιρανών διπλωματών από το Παρίσι.

Ο πρέσβης του Ιράν στη Γαλλία κλήθηκε για εξηγήσεις σχετικά με την απόφαση του κλεισίματος του κέντρου. Snapshot powered by AI

Μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει ένα κέντρο γαλλικής γλώσσας στην Τεχεράνη που συνδέεται με τη γαλλική πρεσβεία, το Παρίσι ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.

«Αυτή η νέα επίθεση κατά της πολιτιστικής παρουσίας της Γαλλίας στο Ιράν, που ακολουθεί την επίθεση εναντίον δύο υπαλλήλων της γαλλικής πρεσβείας τον περασμένο Ιούλιο, είναι αδικαιολόγητη και απαράδεκτη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ.

Ο πρέσβης του Ιράν στη Γαλλία, Μοχάμαντ Αμίν-Νετζάντ, επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα, Δευτέρα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών για να εξηγήσει την απόφαση.

Το κέντρο, το οποίο λειτουργούσε για περισσότερα από 20 χρόνια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, είχε καταστεί ένα από τα κύρια ιδρύματα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο Ιράν. Προσέφερε μαθήματα γαλλικών, διοργάνωνε εξετάσεις και διέθετε βιβλιοθήκη πολυμέσων.

Τι ισχυρίζεται το Ιράν

Εχθές, Κυριακή, το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του γαλλικού κέντρου οφείλεται σε «παράνομες δραστηριότητες».

Το κέντρο «έκανε κατάχρηση του τίτλου της εκμάθησης γλωσσών για να υλοποιήσει προγράμματα κατά της ιρανικής-ισλαμικής κουλτούρας και κατά της εθνικής ασφάλειας, και προσπάθησε να εντοπίσει, να δικτυώσει και να διευκολύνει την αποχώρηση μελών της ελίτ από τη χώρα», ανέφερε το πρακτορείο.

Το κλείσιμο έρχεται εν μέσω τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τον Ιούλιο, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι κράτησε χωρίς λόγο δύο Γάλλους διπλωμάτες για αρκετές ώρες. Ανέφερε ότι ένας από αυτούς είχε υποστεί επίθεση.

Το Ιράν κατηγόρησε τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας «παραπλανητικούς» τους ισχυρισμούς, ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές του υποθέσεις με το πρόσχημα της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Στη συνέχεια, οι ιρανικές αρχές απαγόρευσαν στους δύο διπλωμάτες να εργάζονται στο Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι οι δύο υπάλληλοι είχαν παραβιάσει τη Σύμβαση της Βιέννης – η οποία καθορίζει τους κανόνες και τα προνόμια των διπλωματικών αποστολών – συμμετέχοντας σε δραστηριότητες υποστήριξης της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών.

Ως αντίποινα, η Γαλλία απέλασε δύο διπλωμάτες από την ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι.

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