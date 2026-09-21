Τυφώνας πλήττει την Ιαπωνία: Πλημμύρες και εντολή εκκένωσης σε περίπου 2 εκατ. ανθρώπους

Snapshot Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε έξι νομούς της Ιαπωνίας κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους λόγω του τυφώνα.

Ο τυφώνας προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος σε πάνω από 50.000 νοικοκυριά, κυρίως στον νομό Τσίμπα.

Ακυρώθηκαν συνολικά 417 πτήσεις από Κυριακή έως Δευτέρα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Υπάρχουν φόβοι ότι μια γυναίκα καταπλακώθηκε ζωντανή σε κατολίσθηση στην περιοχή της Καναγκάβα.

Στο Τόκιο η βροχή έχει κοπάσει, αλλά οι κάτοικοι πέρασαν την ημέρα υπό καταρρακτώδη βροχή. Snapshot powered by AI

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσε ο τυφώνας που πλήττει την Ιαπωνία. Αυτή την ώρα στο Τόκιο είναι νύχτα και η βροχή έχει κοπάσει αλλά οι κάτοικοι της ιαπωνικής πρωτεύουσας πέρασαν ολόκληρη την ημέρα υπό καταρρακτώδη βροχή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιαπωνίας κάλεσε σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε έξι νομούς να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας του Τόκιο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με το ρεύμα παρουσιάζεται στον νομό Τσίμπα. Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ακυρώθηκαν 384 πτήσεις. Την Κυριακή είχαν ακυρωθεί 33 πτήσεις. Ταυτόχρονα εκφράζονται φόβοι ότι μια γυναίκα θάφτηκε ζωντανή σε κατολίσθηση στην Καναγκάβα.