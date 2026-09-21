Αυτά τα 10 καθημερινά μπαχαρικά βοηθούν τον οργανισμό να διαχειριστεί τη φλεγμονή

Ορισμένα καθημερινά μπαχαρικά περιέχουν φυτικές ενώσεις, που μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού, ενώ παράλληλα, κάνουν τα υγιεινά γεύματα πιο γευστικά.

Ο κουρκουμάς, το τζίντζερ και αρκετά άλλα γνωστά καρυκεύματα αξίζει να προστίθενται στα γεύματα, ωστόσο μια πρέζα μπαχαρικού δεν μπορεί να θεραπεύσει μια φλεγμονώδη νόσο.

Πώς μπορούν τα μπαχαρικά να επηρεάσουν τη φλεγμονή;

Η φλεγμονή καταπολεμά τις λοιμώξεις και αποκαθιστά τις βλάβες, αλλά η επίμονη φλεγμονή μπορεί να είναι επιβλαβής. Ορισμένες ενώσεις των μπαχαρικών ενδέχεται να μειώνουν τα σήματα που διατηρούν τη φλεγμονή ενεργή ή βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Ορισμένες μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα δεικτών φλεγμονής, κυρίως όμως με τη χρήση συμπυκνωμένων συμπληρωμάτων και όχι με τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στην μαγειρική. Επίσης, μια μεταβολή στις εξετάσεις αίματος δεν αποδεικνύει ότι ένα μπαχαρικό «προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις ή τον καρκίνο».

Ποια μπαχαρικά αξίζει να προσθέσετε στα γεύματά σας;

Αυτές οι δέκα επιλογές περιέχουν ενώσεις που έχουν μελετηθεί για την αντιφλεγμονώδη δράση τους:

Κουρκουμάς: Η κίτρινη χρωστική του, η κουρκουμίνη, μπορεί να μειώσει τα σήματα φλεγμονής και να βοηθήσει στην προστασία των κυττάρων από βλάβες. Ορισμένες μελέτες σχετικά με τα συμπτώματα στις αρθρώσεις είναι ενθαρρυντικές αλλά όχι οριστικές. Τζίντζερ: Οι ενώσεις τζιντζερόλη και σογκαόλη μπορεί να καταπραΰνουν τα σήματα που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Ανασκοπήσεις συμπληρωμάτων αναφέρουν χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής, ενώ το τζίντζερ μπορεί επίσης να ανακουφίσει από τη ναυτία. Κανέλα: Ενώσεις όπως η κινναμαλδεΰδη μπορεί να επηρεάσουν τη φλεγμονή και να προστατεύσουν τα κύτταρα από βλάβες. Τα στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους είναι περιορισμένα, επομένως χρησιμοποιήστε την για τη γεύση και όχι ως θεραπεία. Σκόρδο: Το λιώσιμο του σκόρδου απελευθερώνει ενώσεις θείου που μπορεί να επηρεάσουν τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Προσθέτει επίσης πλούσια γεύση χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλάτι. Πιπέρι καγιέν: Η καψαϊκίνη, η ουσία που ευθύνεται για την καυτερή γεύση, μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοση των σημάτων πόνου και τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Η καθιερωμένη χρήση της σε ορισμένες αναλγητικές αλοιφές δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απόδειξη ότι η κατανάλωση πιπεριού καγιέν θεραπεύει τη φλεγμονή. Μαύρο πιπέρι: Η πιπερίνη έχει επιδείξει αντιφλεγμονώδη δράση σε εργαστηριακές μελέτες και βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα την κουρκουμίνη. Δεν είναι σαφές εάν οι ποσότητες, που χρησιμοποιούνται συνήθως στην μαγειρική, μειώνουν τη φλεγμονή στον άνθρωπο. Γαρύφαλλο: Η κύρια αρωματική του ένωση, η ευγενόλη, παρουσιάζει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση σε εργαστηριακές μελέτες. Τα οφέλη για τον άνθρωπο από την κατανάλωση γαρύφαλλου παραμένουν μη αποδεδειγμένα. Δεντρολίβανο: Το ροσμαρινικό οξύ και άλλες φυτικές ενώσεις ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων και να επηρεάζουν τη φλεγμονή. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από εργαστηριακές έρευνες ή μελέτες σε ζώα. Κρόκος Κοζάνης (σαφράν): Η κροκίνη και συναφείς ενώσεις ενδέχεται να επηρεάζουν τις βιολογικές οδούς, που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Μικρές μελέτες σε ανθρώπους έχουν εξετάσει συμπυκνωμένα σκευάσματα, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι η προσθήκη κρόκου στο φαγητό θεραπεύει φλεγμονώδεις παθήσεις. Κάρδαμο: Οι αρωματικές του ενώσεις έχουν αντιοξειδωτική δράση. Μικρές δοκιμές συμπληρωμάτων υποδεικνύουν μείωση των δεικτών φλεγμονής, αλλά τα οφέλη από την κατανάλωση μέσω της τροφής δεν έχουν αποδειχθεί.

Αρκεί το μαγείρεμα με μπαχαρικά για την μείωση της χρόνιας φλεγμονής;

Κανένα μεμονωμένο μπαχαρικό δεν το επιτυγχάνει αυτό με βεβαιότητα. Ένα διατροφικό πρότυπο πλούσιο σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και υγιεινά λιπαρά υποστηρίζεται από ισχυρότερα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με την απλή χρήση μεμονωμένων καρυκευμάτων.

Τα μπαχαρικά μπορούν να κάνουν αυτές τις τροφές πιο γευστικές και ενδέχεται να υποκαταστήσουν μέρος του προστιθέμενου αλατιού ή της ζάχαρης.

Είναι καλή ιδέα η λήψη αντιφλεγμονωδών συμπληρωμάτων με βάση τα μπαχαρικά;

Όχι απαραίτητα. Τα συμπληρώματα περιέχουν πολύ υψηλότερες δόσεις σε σχέση με τις τροφές και ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με φάρμακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα συμπυκνωμένα προϊόντα κουρκουμά υψηλής απορρόφησης έχουν συνδεθεί με ηπατικές βλάβες. Συμβουλευτείτε γιατρό πριν λάβετε συμπληρώματα μπαχαρικών σε υψηλές δόσεις, ειδικά εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, είστε έγκυος ή πάσχετε από ηπατική νόσο. Η συνηθισμένη χρήση στην μαγειρική αποτελεί, γενικά, την πιο απλή και ασφαλή προσέγγιση.

Συμπέρασμα

Ο κουρκουμάς, το τζίντζερ, η κανέλα και άλλα κοινά μπαχαρικά περιέχουν πολλά υποσχόμενες φυτικές ενώσεις, ωστόσο τα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωσή τους προλαμβάνει ή θεραπεύει χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα παραμένουν περιορισμένα.

Χρησιμοποιήστε ποικιλία μπαχαρικών, για να δώσετε γεύση σε ισορροπημένα γεύματα και αντιμετωπίστε τον επίμονο πόνο, το οίδημα ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα ως λόγο για ιατρική εξέταση και όχι ως αφορμή για αύξηση της δόσης των συμπληρωμάτων.

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