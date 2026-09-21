Σταμάτης Σπανουδάκης: Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου για την ακύρωση της συναυλίας του

Snapshot Η συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη στις26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι ακυρώθηκε λόγω ελαφρού εγκεφαλικού που υπέστη ο καλλιτέχνης.

Ο Δήμος Μεσολογγίου ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον Σπανουδάκη και τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του.

Η συναυλία ήταν αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη του Μεσολογγίου και είχε την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανέφερε ότι το εγκεφαλικό επηρέασε την κινητικότητα των δαχτύλων του δεξιού χεριού και απαιτούνται περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη λύπη του για την ακύρωση και ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση, θεωρώντας την περιπέτεια μήνυμα για ηρεμία και δημιουργία. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του Σταμάτη Σπανουδάκη για τις 26 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε ο Δήμος Μεσολογγίου.

Η συναυλία ακυρώθηκε καθώς ο τραγουδιστής υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό, το οποίο ανακοίνωσε με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσολογγίου ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του Σταμάτη Σπανουδάκη και ευχήθηκε για ταχεία και πλήρη ανάρρωση του καλλιτέχνη. Πρόσθεσε επίσης ότι μόνο η προσπάθεια του τραγουδιστή για αυτή τη συναυλία αποτελεί «έκφραση σεβασμού προς την ιστορική μνήμη και την παρακαταθήκη της Ιερής Πόλης».

Η ανακοίνωση

Ο Δήμος Μεσολογγίου ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου συναυλία του συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη στο Μεσολόγγι αναβάλλεται για λόγους υγείας του καλλιτέχνη και κατόπιν σχετικής ιατρικής σύστασης.

Προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του Σταμάτη Σπανουδάκη. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία και πλήρη ανάρρωση και για σύντομη επιστροφή στη δημιουργική και καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Η συναυλία, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, είχε σχεδιαστεί ως μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, στην Έξοδο και στους Ελεύθερους Πολιορκημένους.

Ο Δήμος Μεσολογγίου ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία της διοργάνωσης.

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε επί μήνες αποτελεί από μόνη της έκφραση σεβασμού προς την ιστορική μνήμη και την παρακαταθήκη της Ιερής Πόλης.

Τι δήλωσε ο Σταμάτης Σπανουδάκης

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο τραγουδιστής εξήγησε ότι από το μικρό εγκεφαλικό που υπέστη έχει επηρεαστεί η κινητικότητα των δαχτύλων του δεξί χεριού και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μουσικό όργανο για τους επόμενους δύο μήνες τουλάχιστον.

Πρόσθεσε επίσης ότι πρέπει να επιβληθεί σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη στεναχώρια του που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τη συναυλία στο Μεσολόγγι, κυρίως για όσους είχαν κανονίσει να παρευρεθούν αλλά και για τους μουσικούς που προετοιμάζονταν περίπου δύο χρόνια για αυτό το γεγονός.

Είπε πως πιστεύει ότι αυτή η περιπέτεια είναι ένα μήνυμα από το Θεό, ώστε να ηρεμήσει και να συνεχίσει να γράφει μουσική. Ζήτησε συγνώμη από όσους θα έρχονταν στη συναυλία για την ταλαιπωρία και ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση.

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