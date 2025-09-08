Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Sold out και δεύτερη ημερομηνία για τον Σταμάτη Σπανουδάκη

Η πρώτη συναυλία στις 10 Οκτωβρίου έγινε sold out σε λίγες μόνο ημέρες. Το κοινό το ζήτησε λοιπόν και ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε και δεύτερη ημερομηνία στο Ηρώδειο, για να μπορέσουν όλοι να απολαύσουν από κοντά τη μουσική του.

Με τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει το ροκ, την κλασική και τη βυζαντινή παράδοση, ο Σταμάτης Σπανουδάκης έχει δημιουργήσει μελωδίες που ταξιδεύουν κατευθείαν στην ψυχή. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίες φωνές όπως ο Ντέμης Ρούσσος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μανώλης Μητσιάς, ενώ έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση με έργα όπως τα «Πέτρινα Χρόνια», «Όλα είναι δρόμος» και «Νύφες».

Από το εμβληματικό «Κύριε των Δυνάμεων» μέχρι το συγκλονιστικό «Το δάκρυ του Ιωάννη» και το λυρικό «Χαίρε Θάλασσά μου», οι συνθέσεις του έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Στις 13 Οκτωβρίου, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ο Σταμάτης Σπανουδάκης θα μας χαρίσει ακόμα μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, πνευματικότητα και ελληνική ψυχή.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.