Λάρισα: Αιματηρό περιστατικό με δύο τραυματίες - Εντοπίστηκαν ναρκωτικά στον έναν συλληφθέντα

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, όταν επεισόδιο μεταξύ ατόμων είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας από μαχαίρωμα και ο άλλος από ξυλοδαρμό, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, ενώ διερευνώνται και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να επιτέθηκε σε δύο άτομα, τραυματίζοντας τον έναν στο χέρι με μαχαίρι και χτυπώντας τον δεύτερο στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα τους εξύβρισε και τους απείλησε. Ο δεύτερος συλληφθείς φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο, προκαλώντας σωματικές βλάβες σε έναν από τους παθόντες.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βασικού κατηγορούμενου εντοπίστηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ κατά τη διάρκεια της κράτησής του βρέθηκε κρυμμένη ποσότητα κοκαΐνης, περίπου 50 γραμμαρίων, την οποία είχε αποκρύψει σε σημείο του σώματός του.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Διαβάστε επίσης