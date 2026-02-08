Η Jaguar δοκιμάζει εντατικά τo νέο της πολυτελές ηλεκτρικό μοντέλο

Η Jaguar μπαίνει στην τελική ευθεία για την πιο ριζική της αλλαγή εδώ και δεκαετίες, με τα πρωτότυπα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού τετράθυρου GT να ξεκινούν τον τελευταίο κύκλο χειμερινών δοκιμών στον Αρκτικό Κύκλο. Σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -40 βαθμούς Κελσίου και στις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας, οι μηχανικοί της βρετανικής μάρκας δοκιμάζουν στα όρια κάθε κρίσιμο σύστημα, λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του μοντέλου το καλοκαίρι.

Πρόκειται για το πιο απαιτητικό και εκτεταμένο πρόγραμμα εξέλιξης που έχει υλοποιήσει ποτέ η Jaguar. Περισσότερα από 150 πρωτότυπα έχουν ήδη διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε ακραία περιβάλλοντα, από παγωμένα τοπία και ερημικές εκτάσεις μέχρι προηγμένα εικονικά εργαστήρια προσομοίωσης.

