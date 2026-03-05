Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρόκειται για τα πανεπιστήμια: Georgetown University, Iowa State University οf Science and Technology, European University Cyprus και Roger Williams University

Μίλτος Τσεκούρας

Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά
Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερα ξένα πανεπιστήμια έχουν υποβάλει αιτήσεις για λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα από το ακαδημαϊκό έτος 2026
  • 2027, ενώ ένα επιπλέον πανεπιστήμιο αιτήθηκε λειτουργία από το 2027
  • 2028.
  • Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, με αυστηρά κριτήρια και χωρίς αυτόματη αδειοδότηση.
  • Τα πανεπιστήμια που υποβάλουν αιτήσεις θα συνεργαστούν με υφιστάμενα κολλέγια στην Ελλάδα για την ίδρυση των παραρτημάτων τους.
Snapshot powered by AI

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατέθεσαν αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027, ενώ ένα επιπλέον κατέθεσε αίτηση για λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρόκειται για τα πανεπιστήμια: Georgetown University, Iowa State University οf Science and Technology, European University Cyprus και Roger Williams University.

Πρόκειται για τα μητρικά ιδρύματα που υπέβαλαν πλήρεις φακέλους στο υπουργείο, το οποίο σημείωσε ειδικά για το πανεπιστήμιο του Τζόρτζταουν ότι σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και ότι τρεις από τις σχολές του, βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών κατατάξεων σχολών.

Για έναρξη λειτουργίας κατά το ακαδημαϊκό έτος για 2027-2028, αίτηση κατέθεσε το University of Sunderland.

Επιπλέον, επαναξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ αιτήθηκαν τα εξής πέντε μητρικά ιδρύματα: University of Essex, Université Sorbonne Paris Nord, London Metropolitan University, University of Derby και The University οf West London.

Θα συνεργαστούν με κολλέγια

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παραπάνω ιδρύματα θα συνεργαστούν με κολλέγια που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα, για την ίδρυση και λειτουργία των ΝΠΠΕ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων.

Από πλευράς υπουργείου, τονίζεται ότι τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν η ΕΘΑΑΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ «είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο». Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αίτηση δεν αποτελεί και αδειοδότηση και ότι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραρτημάτων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των φακέλων από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και από τον βαθμό αρτιότητας των αιτήσεων.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας, θα συνεκτιμηθούν ο συνολικός αριθμός και τα χαρακτηριστικά των αιτήσεων, σε συνάρτηση με τη στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και τη συμπληρωματική λειτουργία των ΝΠΠΕ προς το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα.

Σ. Ζαχαράκη: Η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας

«Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Οι τέσσερις νέες αιτήσεις για ίδρυση παραρτημάτων από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους αποτυπώνουν αφενός το αυξημένο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας, αλλά και την εμπιστοσύνη τους στο νέο νομικό πλαίσιο και το θεσμικό περιβάλλον διευρύνοντας έτσι τις αξιόπιστες επιλογές φοίτησης για τους νέους ανθρώπους».

Αυτό τόνισε, με αφορμή την ανακοίνωση της κατάθεσης αιτήσεων λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η παρουσία κορυφαίων ιδρυμάτων, όπως το Αμερικανικό πανεπιστήμιο Georgetown, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο έναν προορισμό σπουδών, αλλά εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε και πρόσθεσε: «Κάθε αίτηση εξετάζεται με αυστηρά και απολύτως διαφανή κριτήρια ποιότητας, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που εγγυάται την ακαδημαϊκή επάρκεια και τη θεσμική αξιοπιστία».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο «παραμένει ο πυλώνας αριστείας» και «η καρδιά της ακαδημαϊκής κοινότητας», με την ενίσχυση της τακτικής χρηματοδότησης, τη διάθεση υψηλών κονδυλίων για φοιτητική μέριμνα και υλοποίηση επενδύσεων σε σίτιση, στέγαση, υποδομές, εξοπλισμό και έρευνα.

«Στόχος μας είναι ένα δυναμικό και ανοιχτό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, όπου ελληνικά και διεθνή ιδρύματα λειτουργούν συμπληρωματικά. Περισσότερες επιλογές για τους νέους και τις νέες μας. Ισχυρότερη διεθνής παρουσία για τη χώρα. Η πρόοδος αποτελεί κεντρική κυβερνητική επιλογή και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα», κατέληξε η υπουργός.

«Η μεταρρύθμιση αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα»

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι «η δυναμική που αναπτύσσεται επιβεβαιώνει ότι η μεταρρύθμιση για τα ΝΠΠΕ αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα» και ότι «δεν αποτελεί μια θεωρητική θεσμική πρόβλεψη, αλλά μια πραγματική αλλαγή με διεθνή απήχηση».

«Η Ελλάδα καθιερώνεται σταδιακά ως αξιόπιστος και ελκυστικός ακαδημαϊκός προορισμός, με σαφές πλαίσιο, διαφάνεια, αυστηρή αξιολόγηση και σεβασμό στην ποιότητα των σπουδών. Στόχος μας είναι η διεύρυνση των επιλογών για τους φοιτητές, η συγκράτηση επιστημονικού δυναμικού στη χώρα και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης», συμπλήρωσε

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44ΚΟΣΜΟΣ

Αζέροι Τούρκοι του Ιράν ζητούν την παρέμβαση Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν

11:42ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Στη Λευκωσία ο βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Με 16,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου

11:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν την ψυχαγωγία και το OPEN ανεβάζει στροφές

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της Novibet για την διαδικασία συναλλαγής της με την Allwyn

11:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Φόβοι για νέα επισιτιστική κρίση λόγω του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ - Πώς επηρεάζονται βασικά είδη διατροφής από το ψωμί μέχρι τα ζυμαρικά

11:19ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα GLP1: Νέα δεδομένα για τη διατήρηση της απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε επιβλητικό τέμενος στην Τεχεράνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

10:54WHAT THE FACT

Η «διαστημική μέδουσα» επιστρέφει - Το σπάνιο θέαμα στην αυγή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η MG αναζητά χώρα για εργοστάσιο στην Ευρώπη

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ