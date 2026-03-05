Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν την ψυχαγωγία και το OPEN ανεβάζει στροφές

Οι εξελίξεις και η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στην ενημέρωση, στην πρωινή ζώνη. Έτσι, τα νούμερα τηλεθέασης έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αφού μόνο η Κατερίνα Καινούργιου «σηκώνει» ανάστημα και κερδίζει το δυναμικό κοινό.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA σημείωσε 18,9% στο δυναμικό κοινό και 14,2% στο σύνολο. Οι «Αταίριαστοι», η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, κατέγραψαν 17,9% στο σύνολο και 13,3% στους τηλεθεατές 18-54. Υψηλά ποσοστά καταγράφει το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», που σημειώνει τα διπλάσια νούμερα από τον μέσο όρο του καναλιού. Χθες, η εκπομπή έκανε 15% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό ούσα στις επάλξεις.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, έκανε 11,8% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, έκανε 9% στο σύνολο και 10,4% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Breakfast@STAR» έκανε 5,7% και 7,5% αντίστοιχα.

