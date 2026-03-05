Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

Οι κυπριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι έληξε το περιστατικό για το οποίο λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός για την ύπαρξη νέας απειλής ασφαλείας στην περιοχή της βάσης του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Με νέο μήνυμα στους κατοίκους του Ακρωτηρίου οι κυπριακές αρχές ενημερώνουν ότι αίρονται οι περιορισμοί στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, διερευνήθηκε πληροφορία για ένδειξη ύποπτου αντικειμένου προς τις Βρετανικές Βάσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε οτιδήποτε και έληξε ο συναγερμός

Νωρίτερα ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι την ώρα που βρισκόταν στη βρετανική αεροπορική βάση ο υπουργός Άμυνας της Βρετγανίας, Τζον Χίλι.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε το μήνυμα στους κατοίκους του Ακρωτηρίου που μεταδίδεται από τα κυπριακά ΜΜΕ.

«Ισχυρή η φιλία Ηνωμένου Βασιλείου - Κυπριακής Δημοκρατίας»

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφφερε ότι «η μακροχρόνια φιλία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή μπροστά στις απειλές από το Ιράν».

«Σήμερα το πρωί, μαζί με τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα μας, προκειμένου να υποστηρίξει την κοινή μας ασφάλεια», τόνισε ο Τζον Χίλι.

Έφτασε στα ανοιχτά της Κύπρου η γαλλική φρεγάτα

Στα ανοιχτά της Κύπρου βρίσκεται πλέον η γαλλική φρεγάτα, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Γαλλίας.

Σε ανάρτηση στο Χ το γαλλικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι η φρεγάτα βρίσκεται στην περιοχή για τον συντονισμό «με τους ευρωπαίους συμμάχους μας για την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας το έδαφος έχει γίνει στόχος».

«Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα», τόνισε το γαλλικό Γενικό Επιτελείο.

Χθες ο πρόεδρος της της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς την Μεσόγειο και υποσχέθηκε ότι η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ θα μεταβεί στα ανοιχτά της Κύπρου.

Η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα «Cristóbal Colón» στην Κύπρο

Το υπουργείο Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η ισπανική φρεγάτα Cristobal Colon. Wiki

Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Η ανακοίνωση γίνεται την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στην Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένταση εξαιτίας της άρνησης της Μαδρίτης να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον την χρήση των ισπανικών βάσεων στον πόλεμο κατά του Ιράν και λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις της ισπανίδας υπουργού Αμυνας η οποία διαβεβαίωσε ότι η Ισπανία «θα αξιολογήσει» την πιθανότητα αποστολής στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο αν οι ευρωπαίοι εταίροι το ζητήσουν από την Μαδρίτη.

Εάν «η Ευρωπαϊκή Ενωση, για την προστασία της Κύπρου, αποφάσιζε ορισμένες αποστολές», η Ισπανία «θα το λάμβανε υπ' όψιν και θα αξιολογούσε αυτήν την υπόθεση», δήλωσε η Μαργκαρίτα Ρόμπλες σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser, λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου της.