Πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Μαζική αποστολή SMS, email και ειδοποιητηρίων από την ΑΑΔΕ

Μίλτος Τσεκούρας

Με μαζική αποστολή SMS, email και ειδοποιητηρίων προχωρά η ΑΑΔΕ στην κοινοποίηση οφειλών και προστίμων συνολικού ύψους 109,5 εκατ. ευρώ, σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς διαπιστώθηκε μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις πως δεν ήταν ασφαλισμένα ή δεν είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, συνολικά επιβλήθηκαν 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου για παράλειψη ασφάλισης και πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

Όπως τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα οχήματα εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, τους οποίους ολοκλήρωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορούσαν στην ασφάλιση και την καταβολή τελών κυκλοφορίας του έτους 2025, σύμφωνα με τον Ν.5113/2024.

Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη ενημερωθεί με ειδοποιητήρια το προηγούμενο διάστημα και παρόλα αυτά δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης.

Πιο αναλυτικά, από τις 297.561 πράξεις βεβαίωσης και επιβολής προστίμων:

α) 125.051 πράξεις αφορούν σε μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων 116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 8.364 νομικά πρόσωπα

β) 172.510 αφορούν κοινοποιήσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας έτους 2025, εκ των οποίων 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό ποσό των προστίμων και οφειλών ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων είναι η 15.12.2025.

Η ενημέρωση των πολιτών και νομικών προσώπων πραγματοποιείται με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αποστολή των ειδοποιητηρίων, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι email από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Οι πράξεις προστίμων και οφειλών, καθώς και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», με δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Για την περίπτωση που οι πολίτες ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής, η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες μέρες.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται είτε αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων όπου αυτό είναι εφικτό, είτε από την αρμόδια ΔΟΥ/ ΚΕΦΟΔΕ για υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, είτε από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ για ανασφάλιστα οχήματα, όπου προβλέπεται έκδοση απόφασης. Ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης του εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, μέσω της εφαρμογής. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί από τον φορέα εξέτασης της ένστασης. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο emep.gov.gr ενημερώνονται και μέσω SMS ή email για την ολοκλήρωση της εξέτασης της ένστασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων, η δράση αυτή εντάσσεται στη συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων στη χώρα. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και αξιόπιστου Μητρώου Οχημάτων, το οποίο εξασφαλίζει την ποιότητα και την ενοποίηση των στοιχείων, καθώς και τη δυνατότητα έγκαιρης ταυτοποίησης των οχημάτων που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την ασφάλιση, την καταβολή τελών κυκλοφορίας και τη διενέργεια ΚΤΕΟ».

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η διαδικασία αποστολής πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

