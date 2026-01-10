Τέλη κυκλοφορίας: Σαρωτικά πρόστιμα για 810.000 ιδιοκτήτες οχημάτων - Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Αντιμέτωποι με τσουχτερές προσαυξήσεις βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας εξέπνευσε, αφήνοντας πίσω της σημαντικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αν και η πλειονότητα των πολιτών συμμορφώθηκε, ένα σημαντικό ποσοστό ιδιοκτητών δεν προχώρησε στην εξόφληση, με αποτέλεσμα την αυτόματη ενεργοποίηση των προστίμων.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα, τέλη καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα για τα 5,94 εκατομμύρια (ποσοστό 88%). Στον αντίποδα, 810.000 ιδιοκτήτες εισέρχονται πλέον στη ζώνη των προσαυξήσεων, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 208.976 οχήματα τέθηκαν επίσημα σε ακινησία, καθώς οι κάτοχοί τους επέλεξαν να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες τους για να αποφύγουν τη χρέωση.

Για όσους δεν πλήρωσαν εγκαίρως, το σύστημα προβλέπει πλέον κλιμακωτές επιβαρύνσεις ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης. Ειδικότερα, για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% της αξίας των τελών. Εάν η οφειλή τακτοποιηθεί έως τις 2 Μαρτίου 2026, η προσαύξηση διπλασιάζεται στο 50%.

Η πλέον δυσμενής εξέλιξη αφορά όσους καθυστερήσουν πέραν της 3ης Μαρτίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, σε περίπτωση μη εξόφλησης, μερικής πληρωμής ή περαιτέρω κωλυσιεργίας, το πρόστιμο εκτοξεύεται στο 100%, υποχρεώνοντας τους οφειλέτες να καταβάλουν στο κράτος το διπλάσιο του αρχικού ποσού των τελών κυκλοφορίας.

