ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το 4-0 της ΑΕΚ επί της Τσέλιε στη Σλοβενία, για τους «16» του Conference League.

H φοβερή και τρομερή ΑΕΚ «πάτησε» 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σημείωσε τέσσερα γκολ, θα μπορούσε να είχε πετύχει άλλα τόσα κι επί της ουσίας πέρασε στους «8» της διοργάνωσης από το πρώτο ματς. Αυτό που απομένει να κάνει είναι στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (19/03) απλά να «σφραγίσει» και τυπικά το εισιτήριο.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να παραμείνουν προσγειωμένοι, ενόψει της συνέχειας, ενώ επεσήμανε ότι δεν είναι… τελείως ικανοποιημένος από την εμφάνιση.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου του Τσέλιε – ΑΕΚ

Στο αρχικό του σχόλιο τόνισε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε και τους οπαδούς μας που ήρθαν. Είναι περίεργο αλλά θα πω ότι δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα καθώς χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο ματς στο Περιστέρι που θα είναι δύσκολο για πολλούς λόγους. Σεβαστήκαμε τον αντίπαλο. Όταν δεν δείχνεις σεβασμό τιμωρείσαι. Σήμερα δείξαμε συγκέντρωση, είχαμε ενέργεια, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε παιχνίδι με παιχνίδι.

Ξέραμε την Τσέλιε από το πρώτο ματς. Ήμασταν προετοιμασμένοι καλύτερα για να δείξουμε ότι δεν ήταν ρεαλιστικό το πρώτο παιχνίδι. Τακτικά παίξαμε πολύ καλύτερα και είχαμε πολλή ενέργεια. Στο πρώτο μέρος θα μπορούσαμε να σκοράρουμε κι άλλα τέρματα. Η Τσέλιε είναι μια καλή ομάδα και τους εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για τη ρεβάνς όμως».

Για το αν έπαιξε ρόλο το γκολ που μπήκε νωρίς: «Δεν έπαιξε ρόλο ότι σκοράραμε νωρίς. Και στο πρώτο ματς είχαμε σκοράρει νωρίς. Δεν ήταν καθοριστικό. Βοήθησε αλλά δεν ήταν κρίσiμo».

Για το ότι η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο ματς, συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη συνέχεια έριξε την ένταση και διαχειρίστηκε το σκορ: «Σίγουρα δεν το είχαμε προβλέψει αυτό το ξεκίνημα. Αλλά στη συνέχεια μπορέσαμε να δώσουμε λεπτά συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν παίξει τόσο. Το αποτέλεσμα βοήθησε σε αυτό. Θέλαμε επίσης να προστατέψουμε παίκτες και να δώσουμε σε άλλους χρόνο συμμετοχής».

