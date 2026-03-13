Ιράν σε ΟΗΕ: Η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν αποδίδει την περιφερειακή ένταση στις ΗΠΑ

Ιράν σε ΟΗΕ: Η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ
AP
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ανταποκριτών στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iράν στον ΟΗΕ παρουσίασε τη θέση της χώρας του ως προς την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος χώρος ευθύνης για την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, «το Ιράν σέβεται πλήρως και παραμένει προσηλωμένο στην αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η παρούσα ένταση στην περιοχή «δεν αποτελεί αποτέλεσμα της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος άμυνας του Ιράν», αλλά «άμεση συνέπεια των αποσταθεροποιητικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν και υπονόμευσαν την περιφερειακή ασφάλεια».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά, ο Ιρανός πρέσβης απέφυγε να υπεισέλθει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, δηλώνοντας λακωνικά ότι «δεν έχει απάντηση επ' αυτού» και επανέλαβε ότι «το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και ακολουθεί τον δρόμο προς τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτό αποτελεί δική μας ευθύνη σε αυτήν τη θαλάσσια οδό».

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο βόρειο Iράκ και τις αναφορές περί πιθανών χερσαίων επιχειρήσεων των κουρδικών δυνάμεων, ανέφερε ότι υπήρξε «σοβαρή διαπραγμάτευση με την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ», προσθέτοντας ότι η περιφερειακή διοίκηση διαβεβαίωσε την Τεχεράνη πως «θα παραμείνει συνεπής και δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε παράνομη μεταφορά από το έδαφός της προς το ιρανικό έδαφος».

